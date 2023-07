A partire dal 28 giugno, gli appassionanti di simulatori di pesca potranno mollare gli ormeggi e partire verso una sfida senza precedenti. Il titolo Deadliest Catch: The Game ha fatto il proprio debutto su Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X|S.

Il titolo è basato sulla popolare serie TV prodotta da Discovery Channel e permetterà di vivere l’esperienza completa della pesca al granchio reale. I giocatori verranno trasportati nel Mar di Bering e dovranno sfruttare tutte le proprie abilità per riuscire nell’impresa.

Deadliest Catch: The Game ha fatto il proprio debutto su PC e nel corso dei prossimi mesi verrà rilasciata anche una versione compatibile con PlayStation 4 e PlayStation 5. Lo sviluppo del titolo è stato curato dal team di Ultimate Games e la versione PC è arrivata su Steam ad aprile 2020.

Dopo il debutto su PC, Deadliest Catch: The Game arriva anche su console. Gli utenti Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X|S potranno sperimentare la pesca al granchio reale.

La stessa software house si è occupata anche del porting su Nintendo Switch e Xbox One. Questo significa che l’intera esperienza di gioco di Deadliest Catch: The Game può essere vissuta su console al suo massimo.

I giocatori si troveranno di fronte alla gestione di una barca da pesca al granchio in tutti i suoi aspetti. Trattandosi di un simulatore, gli sviluppatori hanno prestato molta attenzione ai dettagli, rendendo il gameplay stesso un mix tra realismo e accessibilità. Sorprenderà certamente scoprire la fisica dell’acqua resa in maniera realistica, oltre alle condizioni meteorologiche dinamiche che metteranno a dura prova anche i marinai più esperti.

Come confermato da Rafał Jelonek, COO di Ultimate Games: “In Deadliest Catch: The Game, i giocatori affrontano molte sfide diverse. Devono fare i conti non solo con il mare, ma anche con la quota di pesca e la migrazione dei granchi in seguito. Di conseguenza, possono scoprire da soli perché la pesca al granchio è considerata una delle professioni più difficili e pericolose al mondo“.