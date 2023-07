CoopVoce, Evo 180 Promo costa solo 8 euro ed offre un'infinità di minuti e Giga

CoopVoce, un operatore virtuale di telefonia mobile in Italia, ha lanciato una nuova offerta mobile ricaricabile chiamata Evo 180. Questa offerta, disponibile dal 6 luglio al 2 agosto 2023, è rivolta sia ai clienti esistenti che ai nuovi clienti che richiedono la portabilità del proprio numero mobile da qualsiasi altro operatore nazionale. Cosa offre?

CoopVoce: cosa c’è nella promozione?

Evo 180 offre ogni mese minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 180 Giga di traffico internet mobile sulla rete TIM 4G. Il costo dell’offerta è di 7,90 euro al mese per i clienti esistenti e per i nuovi clienti che richiedono la portabilità del proprio numero. Per i clienti esistenti, l’attivazione dell’offerta comporta un contributo di 9,90 euro, che viene scalato dal credito della SIM insieme al canone del primo mese anticipato.

Per i nuovi clienti, sono previsti costi iniziali per l’acquisto della nuova SIM ricaricabile. L’offerta Evo 180 sarà disponibile anche tramite il canale di vendita Self SIM e sarà attivabile anche in formato eSIM, una SIM digitale che permette di attivare un piano cellulare sul proprio dispositivo senza doverne usare una rimovibile. L’offerta Evo 180 si rinnova automaticamente ogni mese, a meno che non venga disdetta. Se il credito residuo non è sufficiente, l’offerta viene sospesa per 30 giorni. Per riattivarla, è necessario ricaricare entro 30 giorni, altrimenti l’offerta verrà disattivata.

Inoltre, a partire dal 7 marzo 2023, per tutti i clienti CoopVoce con uno degli smartphone compatibili, è disponibile la tecnologia VoLTE per le chiamate su rete 4G. Questa offre una qualità di chiamata superiore e una connessione più veloce rispetto alle chiamate su rete 3G.