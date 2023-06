Vodafone Promo Summer, smartphone scontati ad un super prezzo

Per tutti coloro che vogliono cambiare il proprio smartphone a rate e non vogliono spendere troppo, ora è arrivata una nuova promozione. A partire dalla giornata di ieri 20 giugno 2023, infatti, il noto operatore telefonico Vodafone ha reso disponibile la promo denominata Promo Summer Smartphone. Con quest’ultima sarà possibile portarsi a casa diversi smartphone interessati con delle rate mensili davvero piccole.

Vodafone Promo Summer, tanti smartphone acquistabili in piccole rate mensili

Con l’operatore telefonico Vodafone ora sarà possibile acquistare tanti smartphone a rate dall’importo davvero ridotto. Tutto questo grazie alla nuova promozione resa disponibile giusto ieri dall’operatore, ovvero Vodafone Promo Summer. Grazie a questa nuova promo, sia i nuovi clienti sia i già clienti con offerte convergenti potranno quindi portarsi a casa tanti device a prezzi stracciati.

Uno di questi è Motorola Moto E13. Gli interessati potranno acquistarlo ad un costo mensile di appena 0,99 euro. Oltre a questo, per tutti i clienti con offerte convergenti non è nemmeno previsto un costo di anticipo dello smartphone. Per tutto gli altri è invece previsto un costo di anticipo di 9,99 euro.

Con l’operatore è poi possibile acquistare a rate tanti altri device, tra cui Honor Magic 5 Lite 5G e Oppo A98 5G. Il primo di questi sarà acquistabile con rate da 3,99 euro al mese per 24 mesi. Il secondo device sarà invece acquistabile ad un costo di 6,99 euro al mese sempre per 24 mesi. Per chi è invece alla ricerca di uno smartphone top di gamma, è acquistabile anche il nuovo Samsung Galaxy S23. In questo caso, però, le rate mensili sono da 14,99 euro.