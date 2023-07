Stiamo finalmente per vedere le prime immagini dei nuovi iPhone 15 di Apple. Negli ultimi mesi infatti abbiamo assistito a diverse fughe di notizie che hanno rivelato lentamente alcune delle caratteristiche chiave che lo caratterizzano.

La cosa sicura è che avrà cornici più sottili, anche se la novità più importante riguarda l’utilizzo dell’USB-C in sostituzione del cavo proprietario di Apple.

L’anteprima ufficiale è programmata a settembre di questo anno, ma in rete sono comparsi già dei render che promettono di svelarne il design in anteprima.

Si dice inoltre che il nuovo dispositivo avrà cornici più sottili, parliamo di una differenza di circa 1,5 mm rispetto al precedente modello. Un record mai raggiunto su nessuno smartphone, commenta Phone Arena.

Cambierà anche l’interruttore che permetteva prima di disattivare e attivare a scelta l’audio del dispositivo: di norma si trovava sulla parte sinistra e ora dovrebbe essere sostituito con un pulsante diverso. Questo nuovo design prevede quindi l’utilizzo di un tasto fisico che richiamerà una funzione in modo simile a come accade già nell’Apple Watch Ultra.

Una nuova fotocamera e colorazioni

Ma non è finita qui, perché recenti leaks hanno confermato che si potrà usare per impostare a piacimento diverse funzioni in base alle preferenze. L’unica cosa non sicura è il modello che riceverà questo aggiornamento. Molti insiders infatti pensano che l’iPhone 15 e il 15 Plus rimarranno con il vecchio tasto di selezione per l’audio.

E per finire troviamo gli aspetti più superficiali: ovvero fotocamera e nuovi colori. Per quanto riguarda la camera, sono confermato le voci che sostengono che l’obiettivo sia ancora più grande rispetto a come siamo abituati adesso. Mentre la nuova linea di colorazioni scelte per la nuova serie iPhone 15 sono: Midnight, Starlight, Product RED, rosa e blu.