Ora che l’estate è ufficialmente iniziata, le persone trascorrono più tempo lontano dalle loro case e, quindi, dalle loro connessioni Wi-Fi. Gli operatori del settore hanno iniziato a proporre offerte che promettono una connettività costante per tutto il giorno. In casa Iliad si è appena verificato uno sviluppo incredibile, che ha stupito sia i rivali che i clienti.

Parliamo dell’offerta più recente, la Flash 130, che ha generato molto scalpore per il suo valore quasi incredibile. Questo periodo dell’anno si trasforma sempre in una competizione brutale tra diverse aziende. Non si tratta solo di una competizione per il prezzo più basso, ma anche per il magior valore.

Iliad, l’offerta è già attivabile

Sembra che l’operatore Iliad, che ha introdotto una proposta irrinunciabile, stia ricevendo la “sfida” dei migliori operatori del settore mobile. Si parla della nuova Flash 130, che offre 130 GB di trasferimento internet oltre a minuti voce e SMS illimitati. Che cos’è? Il canone mensile di questa offerta sarà di 8,99 euro. Oltre ai 130 GB di dati 4G e 4G+, il pacchetto offre 9 GB di dati da utilizzare in Europa per telefonare e inviare SMS senza costi aggiuntivi.

Molti operatori stanno lottando per riconquistare i loro vecchi clienti a causa della promozione appena descritta. Tornando all’offerta di Iliad, possiamo affermare che la promozione in questione è permanente e può essere attivata per i nuovi numeri, anche per chi vuole effettuare la portabilità da altri operatori, o per chi è già utente Iliad e vuole aumentare la quantità di gigabyte a disposizione. Preoccupatevi del tempo che passa! C’è ancora tempo per approfittare di questa offerta.