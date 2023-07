Trovare un computer portatile ad un ottimo prezzo non è cosa semplice, soprattutto se viene richiesta una buona qualità d’utilizzo.

In questi giorni ne abbiamo scovato uno su Amazon ad un ottimo prezzo, si tratta di un Bmax da 14 pollici. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Computer portatile Bmax da 14 pollici ad un ottimo prezzo

Il PC che vogliamo proporvi oggi dispone di uno schermo da 14 pollici. Il laptop è installato con il sistema operativo Windows 10, supporta vari software per ufficio e produttività ed è compatibile con varie applicazioni AV e di intrattenimento tradizionali. Dotato di batteria ai polimeri di litio da 10000 mAh. Può soddisfare le esigenze quotidiane di intrattenimento.

L’ampia memoria vi mette a vostro agio, è infatti dotato di SSD da 256 GB e 6 GB di RAM, avvio rapido e silenzioso e supporta l’espansione della scheda TF e dell’SSD da 512 GB, l’ampio spazio di archiviazione ti consente di archiviare più album, foto e film elettronici e registrare il bellissimo momenti della vita.

La tastiera di dimensioni standard offre un’ottima esperienza di digitazione. Dispone infine di 2 interfacce USB 3.0, che possono essere collegate direttamente all’apparecchiatura, 1 interfaccia Mini HDMI può essere collegata all’uscita video, 1 interfaccia TF può essere utilizzata come espansione della memoria ROM, 1 jack per cuffie a 3 vie 5 mm. Il prezzo è di soli 161.40 euro invece di 166.99 euro. Per maggiori informazioni seguite questo link.