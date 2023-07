Autovelox, Google Maps ti aiuta ad individuarli e a schivare le multe

Google Maps, l’app di navigazione di Google, offre una funzione molto utile per i conducenti: la segnalazione degli autovelox. Questa, disponibile sia su dispositivi Android che iOS, permette di visualizzarne la posizione lungo il percorso.

Autovelox: la funzione di cui tutti abbiamo bisogno

Per utilizzare la funzione in questione, è necessario impostare una destinazione in Google Maps. Una volta fatto, l’app mostrerà la posizione degli autovelox lungo l’itinerario, rappresentati da un’icona specifica. Per ascoltare gli avvisi vocali relativi agli autovelox, è necessario attivare l’opzione “Riproduci segnali audio” e mantenere attivo il volume delle indicazioni.

Google Maps offre anche la possibilità di segnalare la presenza di autovelox. Durante la navigazione, è possibile toccare l’opzione relativa alle segnalazioni, rappresentata da un’icona con un “+” al suo interno, e segnalare la presenza di un autovelox mobile. Inoltre, se un autovelox fisso non è più presente, è possibile comunicarlo all’app.

Questa funzione di Google Maps è un ottimo strumento per evitare multe per eccesso di velocità e per contribuire a mantenere aggiornate le informazioni sulla posizione degli autovelox. Un altro aspetto importante da considerare è che la funzione di segnalazione si basa sulla collaborazione degli utenti. Questo significa che la precisione e l’aggiornamento delle informazioni dipendono dagli utenti. Pertanto, è importante che essi partecipino attivamente segnalandone la presenza.

Sebbene Google Maps possa aiutare a evitare multe per eccesso di velocità, la responsabilità di rispettare i limiti di velocità e le regole stradali è sempre del conducente. L’uso di Google Maps o di qualsiasi altra app di navigazione non dovrebbe mai distrarre dalla guida sicura.