Anche se l’interfaccia di Android Auto è utile per la guida, presenta alcuni aspetti negativi, uno dei quali è che impedisce la visualizzazione di Google Maps sul telefono dell’utente nello stesso momento in cui viene utilizzato sul cruscotto dell’auto. Gli utenti di Reddit che utilizzano Android Auto hanno segnalato che questa limitazione è stata eliminata, rendendo possibile l’utilizzo di Google Maps sia sullo schermo dello smartphone che su quello del veicolo.

Durante l’utilizzo di Google Maps sul cruscotto del veicolo vengono visualizzati solo la navigazione turn-by-turn, l’orario di arrivo previsto, la distanza rimanente e i controlli musicali. Questo rispetto alla quantità di informazioni visualizzate su uno smartphone. Dopo essere stata resa disponibile per un periodo limitato a febbraio e poi tolta, gli utenti di Google Maps sperano che la funzione che consente l’uso simultaneo venga mantenuta.

Android Auto rilascia un aggiornamento

Quando si utilizza Android Auto, Google Maps non funziona. Questo probabilmente per motivi di sicurezza e per consentire ai conducenti di concentrarsi sulla strada senza essere distratti dal telefono o da altri dispositivi elettronici. È ora possibile utilizzare un’applicazione di Google Maps pienamente funzionante durante la guida, grazie al fatto che il gigante tecnologico ha finalmente riconosciuto ciò che gli automobilisti sapevano da tempo: i passeggeri possono utilizzare i loro telefoni connessi ad Android Auto mentre sono in viaggio per offrire istruzioni più dettagliate al conducente.

Dall’altro lato, Apple Maps fornisce maggiori informazioni sui percorsi, tra cui le seguenti: Se avete CarPlay abilitato e state navigando verso una nuova località utilizzando l’app Mappe, il vostro telefono vi fornirà un elenco di indicazioni turn-by-turn mentre state guidando. Sebbene ciò sia vantaggioso, limita l’accesso dei passeggeri ad alcune delle funzionalità più sofisticate di Mappe.