ho-mobile-festeggia-il-suo-quinto-compleanno-nuove-offerte-ed-una-sfida-esclusiva-su-tiktok

Ho. Mobile festeggia il suo quinto anniversario con il lancio di due nuove offerte d’assalto dell’operatore, ho. 230 Giga e ho. 180 Giga. Inoltre, le offerte ho. 6,99 50 Giga e ho. 6,99 100 Giga per i nuovi abbonati che attivano un numero. Per chi fosse interessato, queste sono le offerte specifiche che possono essere attivate da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e altri clienti di operatori virtuali che hanno richiesto la portabilità.

Per 6,99 euro al mese è possibile avere il piano ho. 6,99 50 Giga, che include chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, sms illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico Internet mobile 4G. Per 7,99 euro al mese è possibile ottenere il piano ho. 7,99 180 Giga, che include chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 230 Giga di traffico Internet mobile 4G.

Ho. Mobile rilascia le nuove offerte

Tuttavia, ho è accessibile ai clienti di Kena, DigiMobil, Enegan e Feder Mobile. Il piano 8,99 150 Giga costa 8,99 euro al mese e offre messaggi vocali e di testo illimitati oltre a 150 GB di trasferimento dati.

Inoltre, per i clienti che attivano un nuovo numero, per 6,99 euro al mese è possibile ottenere il piano Ho. 6,99 100 Giga, che include chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Gigabyte di traffico Internet mobile 4G. Per 8,99 euro al mese è possibile ottenere il piano Ho. 8,99 150 Giga.

E ora, giusto in tempo per il suo quinto anniversario, ho. Mobile ha presentato una campagna su TikTok. In particolare, ho. Mobile ha incoraggiato i suoi abbonati a partecipare alla sfida #ho5years, e i vincitori saranno protagonisti di una prossima campagna pubblicitaria.