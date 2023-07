1Mobile, l'operatore propone ancora una volta le sue storiche tariffe

Il mercato italiano delle offerte mobili è un ambiente dinamico e in continua evoluzione, con una vasta gamma di operatori, sia tradizionali che virtuali. Tra questi, 1Mobile si distingue per la sua recente rinnovazione delle offerte. L’estate è il momento ideale per le nuove promo mobili, e questo operatore ha colto l’occasione per lanciare una serie di offerte Summer Edition.

1Mobile: l’elenco delle promo estive

La Flash 220 Summer Edition offre minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali, 90 SMS verso tutti i numeri nazionali e 220 GB di traffico dati fino alla velocità del 4G. Il costo mensile è di 9,99€, con un contributo di attivazione di 9,99 euro per i nuovi numeri e di 4,99 euro per l’attivazione in portabilità da altri operatori.

La Special 180 Summer Edition offre minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali, 80 SMS verso tutti i numeri nazionali e 180 GB di traffico dati fino alla velocità del 4G. Il costo mensile è di 8,99€, con un contributo di attivazione di 6 euro per i nuovi numeri e di 1 euro per l’attivazione in portabilità da altri operatori.

La Top 150 Summer Edition offre minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 150 GB di traffico dati fino alla velocità del 4G. Il costo mensile è di 7,99€, con il primo mese in promozione a 5€. Il contributo di attivazione è di 5 euro per i nuovi numeri e gratuito per l’attivazione in portabilità da altri operatori.

Queste offerte di 1Mobile rappresentano un’opportunità interessante per i consumatori che cercano un’offerta mobile competitiva. Con una varietà di opzioni disponibili, c’è qualcosa per ogni tipo di utente, che si tratti di chi ha bisogno di molti dati o di chi preferisce un piano più economico. Queste offerte sono già disponibili per l’attivazione sul sito ufficiale dell’operatore.