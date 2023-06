Truffa delle vacanze, ecco come i truffatori ti derubano prima di partire

Con l’arrivo dell’estate e l’aumento delle prenotazioni di vacanze online, crescono anche le frodi. I truffatori sfruttano la fiducia dei consumatori creando siti web falsi che sembrano appartenere a entità affidabili, come banche o università, per carpire informazioni private come nomi utente, password o dati di pagamento. Ma come evitare la truffa delle vacanze?

Truffa delle vacanze: i consigli per evitare di finire nella frode dell’estate

Secondo Check Point Research, nel mese di maggio i domini legati alle vacanze sono cresciuti del 23%, e 1 su 83 di questi si è rivelato essere malevolo o sospetto. Tali siti web truffaldini spesso utilizzano nomi simili a quelli di marchi famosi, con variazioni di una o due lettere per non destare sospetti. In primis, per proteggersi è quindi importante prestare attenzione agli indirizzi web e verificare se c’è qualcosa di insolito o poco familiare. Inoltre, se ricevete un’offerta che sembra troppo buona per essere rifiutata, è probabile che si tratti di una frode. Prima di fare un acquisto, è consigliabile verificare che il venditore sia autentico, controllando altri siti per vedere se esistono anche da altre parti gli stessi sconti.

In generale, è importante non fornire mai informazioni personali o finanziarie a meno che non siate sicuri della legittimità del sito web o del venditore. Se avete dubbi, è meglio errare dalla parte della cautela e non procedere con l’acquisto. Infine, è sempre una buona idea utilizzare metodi di pagamento sicuri, come carte di credito o servizi di pagamento online, che offrono protezioni aggiuntive in caso di frode. Evitate di utilizzare metodi non tracciabili, come bonifici bancari diretti o carte regalo, che sono spesso preferiti dai truffatori.