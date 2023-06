Dopo lo scandalo di Rabona Mobile, il mercato degli operatori virtuali del settore delle telecomunicazioni è in crisi. Dopo l’interruzione prolungata, iniziata con il blocco degli SMS in uscita e culminata in una catastrofica perdita di connessione a Internet, l’operatore è stato messo sotto i riflettori per il malcontento dei clienti.

C’è chi comincia a temere per l’operatore virtuale, visto che le difficoltà non sono di natura tecnologica, come è stato chiarito da diverse fonti tra cui Striscia la Notizia. Gli utenti che non hanno ancora effettuato la portabilità possono temere che Rabona Mobile faccia la fine di Bip Mobile, un mvno che ha dovuto sospendere il servizio telefonico a causa di un contenzioso con il proprio provider, se le cose non torneranno presto alla normalità.

Rabona Mobile, gli utenti sono infuriati

I servizi terziari di Rabona Mobile sono stati progressivamente disattivati, compresi la messaggistica e il traffico dati, a causa di problemi contrattuali tra l’azienda e il suo operatore di rete. Una delle ragioni principali per mantenere la funzionalità di invio e ricezione delle chiamate era quella di evitare le interferenze dell’AGCOM.

Le pratiche disoneste di Rabona Mobile nei confronti della sua clientela sono un grande motivo di preoccupazione. I post di Rabona sui social media durante questo periodo hanno per lo più ignorato la vera ragione dell’inefficienza dell’azienda. Invece, il 1° maggio ha rilasciato una dichiarazione in cui prometteva che stava lavorando duramente per riportare i servizi alla normalità.

Questa formulazione suggerisce che le questioni tecniche, rispetto a quelle contrattuali, sono di primaria importanza. Sia i consumatori che gli imprenditori hanno espresso la loro insoddisfazione per la recente dichiarazione di Rabona, indicando che non hanno più fiducia nell’azienda.

Molti clienti hanno chiesto la portabilità, ma la sua attuazione è stata rallentata dalla burocrazia. Coloro che non hanno perso le speranze e pensano che tutto si risolverà per il meglio possono bloccare il rinnovo automatico dell’offerta attuale. Per entrare in contatto con Rabona, il sistema automatico consiglia di scaricare l’app Rabona o di visitare la sezione MyArea di rabona.it.

Rabona Mobile ha inoltre incoraggiato i clienti che necessitano di aiuto a chiamare il numero 4000 o a scrivere un’e-mail a servizioclienti@rabona.it piuttosto che inviare un messaggio sulla piattaforma di social media.