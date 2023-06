Amazon PAZZA, ecco come avere 25 euro GRATIS da spendere al Prime Day

Il Prime Day si sta lentamente avvicinando, ed Amazon periodicamente inventa nuove promozioni che possano invogliare gli utenti ad approfittare degli sconti per mettere mano al portafoglio, andando difatti ad aggiungere prodoti di alto livello, al giusto prezzo finale di vendita.

Se nei giorni scorsi vi abbiamo parlato della possibilità di approfittare di Kindle Unlimited gratis per 3 mesi, ed anche di Music Unlimited con accesso gratuito per addirittura 4 mesi, oggi è il turno di scoprire come fare per avere un credito di 25 euro da utilizzare liberamente nelle 48 ore del Prime Day. Per le offerte Amazon in anteprima, con tanti codici sconto gratis ed i prezzi più bassi di sempre, ecco qui il nostro canale Telegram ufficiale.

Amazon, la soluzione più inaspettata per risparmiare

La promozione oggetto del nostro articolo risulta essere riservata agli utenti in possesso di determinati requisiti, più precisamente parliamo di consumatori che decideranno di attivare, a pagamento, il Piano Basic Business Prime, nel periodo che intercorre tra il 21 giugno ed il 12 luglio (non vale il periodo di prova). Un piano pensato per gli utenti in possesso di partita IVA, che vogliono iniziare a risparmiare su Amazon, collegando il proprio status, e godendo anche di innumerevoli vantaggi.

Una volta completata l’iscrizione, Amazon valuterà se l’utente rispetta i prerequisiti, per poi inviare una mail con la conferma del conferimento del credito di 25 euro, da utilizzare entro 30 giorni dall’invio dello stesso, solo per acquisti di prodotti gestiti da Amazon (spediti ed venduti, oppure solo spediti), con invii solamente sul territorio nazionale.

Nel caso in cui si acquistasse un prodotto, per poi essere annullato l’ordine o effettuato un reso, il credito utilizzato non verrà restituito. Tutti i dettagli sono disponibili a questo link.