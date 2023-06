Friggitrice ad Aria Moulinex a metà prezzo su Amazon

La piattaforma Amazon sta proponendo un oggetto per la cucina molto richiesto nell’ultimo periodo. Stiamo parlando di una friggitrice ad aria, in questo caso marca Moulinex, scontata a metà prezzo.

La friggitrice ad aria è uno degli elettrodomestici più in voga, ideale per chi ama le fritture, ma sa di non potersele permettere per preservare la linea. Scopriamo insieme tutte le sue caratteristiche.

Friggitrice ad aria Moulinex scontata a metà prezzo

Come ben saprete le friggitrici ad aria permettono di mantenere la croccantezza di un fritto ma in modo molto più salutare, non utilizzando olio nei processi di cottura e quindi da preferire se si è a dieta. Molto facile da pulire e manutenere ed infine ha una resa molto maggiore sugli alimenti congelati.

Il prodotto proposto su Amazon è il modello EZ4018 di Moulinex con capacità XL fino a 6 persone. La friggitrice ad aria Moulinex è pensata per preparazioni leggere e sane; senza l’uso di olio, puoi friggere, arrostire, cuocere e grigliare tutti i tuoi piatti preferiti con appunto fino a 6 porzioni disponibili. Potrete friggere, arrostire, grigliare e cuocere tutti gli alimenti che vorrete.

Dispone di 8 programmi, per cucinare in modo comodo e veloce tutto quello che desiderate. Il selettore di temperatura della friggitrice Moulinex Easy Fry Deluxe consente di cucinare con una temperatura ad alta precisione tra 80 °C e 200 °C per risultati ottimali con ogni ricetta. Pensate che, seguendo questo link, è disponibile a soli 109.99 euro invece di 224.99 euro, scontata di oltre il 50%.