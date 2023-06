L’estate 2023 si preannuncia calda per i clienti di Intesa Sanpaolo, non tanto per le temperature, quanto per le decisioni prese dalla banca. Numerose filiali e sportelli bancomat sono destinati a chiudere, in linea con la politica aziendale di molti istituti bancari che puntano sempre più sulla digitalizzazione. Ecco le novità.

Intesa Sanpaolo: le notizie sono davvero pessime

La notizia, che circolava già da qualche giorno, sembra ora confermata: la decisione è definitiva. L’obiettivo è rafforzare la cosiddetta “rivoluzione digitale”, sostituendo le filiali fisiche con quelle digitali e gli sportelli bancomat con le applicazioni di home banking per effettuare transazioni. I metodi di pagamento cambieranno di conseguenza: si pagherà con carta di credito o di debito grazie ai Pos presenti in tutte le attività commerciali, o si potrà pagare cardless, configurando la propria carta all’interno dei tanti portafogli digitali e pagando tramite smartphone o smartwatch.

Tuttavia, non tutti vedono di buon occhio queste novità. Molti clienti, soprattutto gli anziani meno avvezzi alle nuove tecnologie, preferiscono ancora il contante e le filiali fisiche. Per loro, la notizia delle chiusure estive rappresenta un duro colpo. Nonostante le proteste dei cittadini e delle autorità locali, la posizione di Intesa Sanpaolo è chiara e ferma: le decisioni sono prese su base nazionale e il piano di chiusure riguarda tutte le località, da Nord a Sud. Questo cambiamento rappresenta una svolta importante per il settore bancario. Se da un lato la digitalizzazione può portare a un servizio più efficiente e accessibile, dall’altro può creare disagi per quei clienti che non sono ancora pronti ad abbandonare il contante. In ogni caso, sembra che l’era del banking digitale sia ormai arrivata, e i clienti dovranno adattarsi a questa nuova realtà.