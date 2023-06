Un elenco di ottime offerte speciali vi attende oggi da Lidl, gli utenti sono liberi di mettere le mani sui prodotti più interessanti, riuscendo così a risparmiare moltissimo, sia sull’acquisto di beni di prima necessità, che comunque di prodotti di tecnologia.

L’unica cosa da ricordare riguarda l’obbligo di completare gli acquisti nei negozi fisici, poiché a conti fatti gli stessi ordini, almeno per quanto ne concerne il prezzo di vendita finale, non possono essere completati tramite il sito ufficiale dell’azienda. Le differenze di negozio in negozio non dovrebbero esistere, ciò permette al consumatore di avere libero accesso ad ogni singola promozione speciale.

Lidl, le offerte sono tra le migliori del momento

Le offerte di casa Lidl sono da sempre molto interessanti, ed allo stesso tempo ricche di occasioni che gli utenti devono necessariamente far fruttare per risparmiare al massimo sui singoli prodotti. Il focus della settimana corrente, con i prezzi bassi che termineranno questa domenica, è mirato esclusivamente sui dispositivi per il fai-da-te, accessori più che altro fondamentali per coloro che amano fare i lavoretti in casa propria.

Il prezzo più basso è legato alla torcia LED multifunzione, ha un costo di soli 4,99 euro, per poi salire verso gli 11,99 euro necessari per una buonissima lampada da lavoro ricaricabile, senza però dimenticarsi dell’avvitatore ricaricabile, il cui prezzo è comunque di 14,99 euro. Agli antipodi, invece, troviamo la smerigliatrice con il mandrino oscillante, in vendita a 179 euro.