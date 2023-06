WindTre, nuove offerte per gli utenti più esigenti

Nel panorama della telefonia mobile italiana sono disponibili diverse offerte molto conveniente. Per alcuni utenti più esigenti, però, pochi giga di traffico dati non sono sufficienti. L’operatore telefonico WindTre, però, ha da poco aggiunto al suo catalogo alcune offerte con un maggiore quantitativo di traffico dati proprio per gli utenti più esigenti.

WindTre propone nuove offerte con tanti giga per i clienti più esigenti

In questi ultimi giorni il noto operatore telefonico WindTre ha reso disponibili diverse nuove offerte. Comun denominatore di queste ultime è il grande quantitativo di traffico dati per navigare senza problemi e questo le rende perfette per tutti quegli utenti più esigenti.

Queste offerte sono principalmente rivolte agli utenti che richiederanno la portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici virtuali, come ad esempio Rabona Mobile. Una di queste offerte è WindTre GO 75 XS ed include ben 75 GB di traffico dati ad un costo mensile di 5,99 euro. Un’altra offerta è WindTre GO 150 XS Easy Pay ed include 150 GB di traffico dati ad un costo di 5,99 euro ma con metodo di pagamento Easy Pay. Con l’offerta WindTre GO Unlimited, poi, i giga per navigare sono pressoché illimitati.

C’è poi l’offerta mobile WindTre GO 200 L Easy Pay. In questo caso, gli utenti avranno a disposizione addirittura 200 GB per navigare con connettività 4G ad un costo però di 8,99 euro al mese. Per tutte queste offerte, comunque, sono inclusi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 50 SMS da inviare verso tutti i numeri.