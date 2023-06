Per riconquistare alcuni dei suoi vecchi clienti, WindTre ha scelto di rilanciare l’offerta mobile winback Go 200 Top+ a 5,99 euro al mese dal 22 marzo al 29 marzo 2023, salvo modifiche. I “nuovi” clienti selezionati hanno tempo fino alla data di scadenza indicata nell’SMS di winback per attivare la nuova WindTre GO 200 Top+ a 5,99 euro al mese.

La data di scadenza può essere impostata in modo specifico. Anche alcuni clienti precedenti del marchio Wind e/o 3 possono beneficiare di questa offerta. A soli 5,99 euro al mese è possibile avere traffico voce illimitato verso qualsiasi numero fisso o mobile nazionale, 200 SMS verso qualsiasi numero nazionale e 200 GB di traffico su Internet mobile 4G.

WindTre, le nuove offerte sono economiche

WindTre GO 200 Top+ Easy Pay è un’alternativa a WindTre GO 200 Top+ a 5,99 euro al mese con addebito su credito residuo. Il costo di attivazione di questo piano è di 49,99 euro, che il cliente può pagare in un’unica soluzione o suddividere in 24 rate uguali da 2,08 euro ciascuna.

Se l’offerta è ancora attiva al termine del piano di pagamento di 24 mesi, si otterrà una riduzione sul costo mensile dell’offerta pari alla rata del contributo di attivazione per l’intera durata della rateizzazione. Se il cliente decide di disdire il servizio prima dei 24 mesi, sarà tenuto a pagare il contributo di attivazione rimanente in rate mensili o in un’unica soluzione pari al numero di mesi in cui non è stato abbonato in modo permanente.

Le offerte etichettate come “Easy Pay” consentono di pagare il canone mensile con un metodo di pagamento automatico prestabilito (carta di credito, conto corrente bancario, carte Conto abilitate come Postepay Evolution, Superflash di Banca Intesa San Paolo, Genius Card di Unicredit, DbContocarta di Deutsche Bank), purché si disponga di una di queste opzioni di pagamento.

Le offerte tariffarie delle compagnie telefoniche sono sempre soggette a modifiche unilaterali nel tempo e, qualora WindTre ne ravvisi la necessità per ottemperare alla normativa vigente, provvederà ad avvisare preventivamente il cliente. Inoltre, le nuove attivazioni di offerte WindTre sia mobili che fisse a partire da metà novembre 2022 includono una nuova clausola di adeguamento dei prezzi all’inflazione, che consente all’operatore di aumentare i prezzi ai clienti a partire da gennaio 2024 in risposta all’aumento dell’indice ISTAT del costo del consumo.