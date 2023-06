Il weekend è ormai arrivato e le persone cercano qualsiasi modo per rilassarsi un po’ dopo una settimana di studio o di lavoro. L’obiettivo è sempre lo stesso, ovvero quello di girare per il web in cerca di qualcosa di entusiasmante, come lo sono ad esempio tutti quegli enigmi da risolvere. Un’illusione ottica è il chiaro esempio di tutto ciò, visto che spesso coinvolge un’intera comitiva nel tentativo di risolverla. Bisogna spesso impiegare pochi minuti per confrontarsi e per arrivare alla soluzione, ma oggi ecco che giunge qualcosa di realmente incredibile solo da osservare e non da risolvere.

Probabilmente nessuno lo sa ma esiste addirittura un concorso che premia le illusioni ottiche ogni anno, identificando le più belle. Si chiama “Illusion of the Year” e questa volta avrebbe premiato con il primo posto l’illusione di un’auto LEGO che all’apparenza attraverserebbe un muro di mattoni.

Illusione dell’anno, i premi e le più interessanti

Al secondo posto si è piazzata una torre di cubi che fa della geometria il suo vero fulcro misterioso. Al terzo posto invece ecco un’opera che viene chiamata “Cornelia“, realizzata con un quadro che sembrerebbe muoversi mentre chi osserva si muove a sua volta. L’opera è di Wendy van Boxtel, la quale ha dichiarato:

“Dopo aver scoperto tante illusioni, ero letteralmente ossessionata dal voler creare una scultura totalmente al rovescio nella quale sia il viso che i capelli emergessero in maniera graduale all’interno del dipinto al fine di creare un’illusione che fosse personalizzata e che facesse osservare le persone. Ho così sperimentato tanti materiali, colori e profondità, dopo molti tentativi sono riuscita a trovare un modo che ha funzionato“, scrive van Boxtel.