L’Amazon Echo è un dispositivo sorprendentemente versatile, con una vasta gamma di funzioni e impostazioni nascoste che molti proprietari potrebbero non conoscere. Alexa, l’assistente virtuale integrato, può fare molto più che rispondere a semplici domande. Può creare liste di cose da fare, impostare sveglie, riprodurre podcast, leggere audiolibri, fornire previsioni del tempo, avvisare del traffico, rispondere a curiosità, controllare la casa intelligente e molto altro ancora.

Alexa: ciò che in pochi sanno sull’assistente virtuale

Per sfruttare al meglio il tuo dispositivo Alexa, ci sono alcuni suggerimenti e trucchi che potresti trovare utili. Ad esempio, è possibile disattivare la parola d’ordine “Alexa” se non si desidera che Echo si svegli e risponda. C’è un pulsante di disattivazione dell’audio sulla parte superiore dell’altoparlante che si può premere per disattivare Alexa. Se in casa c’è qualcuno che si chiama “Alex” o un nome simile, è possibile cambiare la parola d’ordine in “Computer”, “Amazon”, “Echo” o “Ziggy”.

Alexa può anche personalizzare le notizie o i flash briefing, creare un aggiornamento sportivo, fornire dettagli sul traffico per i tuoi spostamenti, aggiungere il calendario al tuo Echo, controllare gli acquisti vocali, collegare un altoparlante Bluetooth a Echo, collegare Echo a un sistema musicale tramite un cavo da 3,5 mm, creare un gruppo multiroom per la musica, cambiare il servizio musicale predefinito, riprodurre una canzone che non si conosce o musica su un altro Echo, ascoltare libri Audible o Kindle sul tuo Echo, configurare un dispositivo domestico intelligente, impostare una routine, controllare le impostazioni dei diversi Echo, trasformare il tuo Echo in un dispositivo di sicurezza, fare chiamate vocali, impostare l’assistente per le case multilingue, controllare il televisore e molto altro ancora.

Inoltre, Alexa ha una serie di “uova di Pasqua” divertenti a cui risponde. Ad esempio, se si dice “Alexa, Simon dice…“, Alexa ripeterà qualsiasi cosa si dica. Se si dice “Alexa, gioca a Bingo”, si può iniziare una partita a Bingo. Se si dice “Alexa, avvia il gioco degli animali/quiz capitale”, si può giocare a 20 domande sugli animali o sulla geografia. E se si dice “Alexa, avvia il quiz di Star Wars”, si può giocare a un quiz su Star Wars.