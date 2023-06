Telegram e Whatsapp, le famose esche dei truffatori impietosi

Le truffe online sono un fenomeno sempre più diffuso, e le piattaforme di messaggistica come Telegram e WhatsApp sono tra gli strumenti più utilizzati dai truffatori. Questi malintenzionati sfruttano la fiducia e l’ingenuità delle persone per ottenere informazioni personali o finanziarie. Una delle truffe più comuni è il phishing, che consiste nell’invio di messaggi che sembrano provenire da un’organizzazione legittima, come una banca o un’azienda conosciuta, ma che in realtà sono progettati per indurre la vittima a condividere i propri dati sensibili.

Telegram e Whatsapp: come individuare le frodi

Recentemente, la Polizia Postale ha individuato una nuova minaccia e ha cercato di educare i cittadini su come riconoscere i tentativi di truffa tramite i social media, le e-mail e le app di messaggistica istantanea. I messaggi di phishing tendono a promettere premi in denaro o offerte vantaggiose, oppure a creare un senso di urgenza o paura riguardo a problemi con il conto bancario o la carta di credito della vittima. Questi messaggi contengono spesso un link che reindirizza a una pagina web fraudolenta, dove la vittima viene indotta a inserire i propri dati.

Per proteggersi da queste truffe, è importante mantenere la calma e usare il buon senso. Se un messaggio sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è. Inoltre, è importante non cliccare su link sospetti e non condividere mai i propri dati personali o finanziari tramite messaggi o e-mail. Se si riceve un messaggio sospetto, è meglio contattare direttamente l’organizzazione che sembra averlo inviato per verificare la sua autenticità.