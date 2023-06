Il Milano Monza Motorshow (MIMO) 2023 si avvicina, anche Hyundai ha confermato la propria presenza alla kermesse più attesa di tutto l’anno (partecipando per la terza edizione consecutiva), con la vision “Progress for Humanity“, interamente focalizzata sulla mobilità elettrica, con tante vetture messe a disposizione dei visitatori per interessanti test-drive.

Nel corso dell’evento, dove anche il team di TecnoAndroid sarà presente e ve lo racconterà in prima persona, gli utenti avranno la possibilità di testare la nuova gamma elettrica di Hyundai: Kona Electric, IONIQ 6 e IONIQ 5, a cui aggiungere anche Tucson Plug-in Hybrid. Per partecipare ai test-drive, lo ricordiamo, sarà necessario registrarsi anzitempo alla pagina dedicata.

Hyundai, le vetture protagoniste

Le vetture di Hyundai protagoniste al MIMO 2023 saranno le più recenti, in prima linea IONIQ 6 (esposta al paddock 1, stand 23), la massima espressione della tecnologia EV, sia per il design che per l’efficienza (Cx 0,21), nonché una autonomia di ben 614 km (a cui accoppiare una ricarica rapidissima, 351km in soli 15 minuti).

Non mancherà IONIQ 5, il primo modello sulla piattaforma E-GMP, un crossover 100% elettrico (premiato come World Car of the Year 2022), che prende ispirazione dalla concept car 45, con ricarica rapida a 800V.

Puntando su SUV di grandi dimensioni, sarà possibile trovare la KONA Electric, caratterizzata da una autonomia di 660km in ciclo urbano (484km in ciclo combinato), e dalla presenza dei più avanzati sistemi di assistenza alla guida. Molto interessante è il cluster digitale da 10,25 pollici, con display e navigatore integrato, che permette di accedere liberamente a tutte le funzionalità tecnologiche più recenti.

Il best-seller in Europa (e in Italia) è sicuramente Hyundai Tucson, un SUV di segmento C dotato di un design all’avanguardia, motorizzazione ibrida, basata su un motore 1.6 T-GDi Smartstream e l’elettrico da 66,9kW, per raggiungere una coppia massima di 350 Nm, equivalente a circa 265 CV (grazie anche alla batteria da 13,8 kWh). Tutte queste vetture saranno visibili al MIMO 2023, per prenotare i test-drive consigliamo di collegarvi al link inserito in precedenza.