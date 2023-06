I prezzi dell’ultimo volantino di casa Unieuro sono a conti fatti i migliori del momento, poiché promettono ai consumatori di raggiungere un livello di risparmio più unico che raro, e la possibilità di mettere la meni sui prodotti più interessanti del periodo.

Gli acquisti, come sempre quando parliamo di Unieuro, possono essere completati in esclusiva assoluta nei negozi fisici sparsi per il territorio, come anche direttamente online sul sito ufficiale, il quale promette la spedizione gratuita a domicilio, per ogni acquisto del valore superiore ai 49 euro.

Unieuro, ecco quali sono gli sconti

Oggi scade l’ottimo volantino di casa Unieuro, gli utenti possono approfittare degli sconti solamente per la giornata odierna, per poi attendere la comparsa della nuova campagna.

Come vi dicevamo in precedenza, i SottoPrezzo sono le uniche offerte ancora attive, e comprendono veri e propri pezzi da novanta, come ad esempio il Samsung Galaxy Z Flip4, acquistabile a 679 euro. Un’occasione davvero unica, infatti grazie al rimborso di 300 euro previsto da Samsung, gli utenti potranno pagarlo solamente 379 euro.

Volendo invece virare verso il modello più classico, il Galaxy S23, gli utenti pagheranno inizialmente 779 euro, con l’aggiunta dei 100 euro di rimborso, per una spesa finale di 679 euro. Non manca infine il Galaxy S22, disponibile nel volantino con una spesa finale di 499 euro.

Tanti sconti vi attendono oggi da Unieuro, ricordatevi che alla mezzanotte la campagna promozionale verrà annullata, per questo motivo avete ancora pochissimo tempo a disposizione.