Conad chiude letteralmente la porta in faccia alle dirette concorrenti del mercato, mettendo subito a disposizione degli utenti una delle migliori campagne promozionali del periodo, con la quale riuscire ad accedere a dispositivi di qualità assoluta, al giusto prezzo finale di vendita.

Le offerte dell’ottimo volantino Conad sono disponibili in ogni negozio sparso per il territorio, ciò sta a significare che il consumatore si può recare personalmente presso gli stessi, e completare l’acquisto di tutto ciò che maggiormente lo aggrada. Dovete sapere, inoltre, che i prodotti sono distribuiti con le solite condizioni di vendita, che corrispondono esattamente alla garanzia di 24 mesi, ed anche alla variante no brand, nel remoto caso in cui si riuscisse ad acquistare uno smartphone.

Iscrivetevi quanto prima al nostro canale Telegram ufficiale, potete avere ogni giorno i codici sconto Amazon gratis e tutte le migliori offerte speciali.

Conad, questi sono gli sconti del momento

Un nuovo ottimo volantino spinge gli utenti all’acquisto di innumerevoli prodotti di tecnologia, e non solo, infatti in tutti i punti vendita Conad sono disponibili prezzi fortemente più bassi del normale, applicati anche su beni da utilizzare tutti i giorni.

Con l’avvento della bella stagione, gli utenti potrebbero voler tornare alle proprie scampagnate, ecco allora che è possibile acquistare una city-bike ad un prezzo di soli 179 euro (oppure 199 per la versione “da donna”). Se nella vostra abitazione mancassero le pile, sappiate che da Conad potrete farne scorta, al momento attuale è prevista una riduzione del 45% sull’acquisto della confezione da 10 pezzi di pile stilo AA o AAA di Energizer, raggiungendo una spesa finale di soli 5,90 euro.