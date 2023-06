Huawei MateBook X Pro 2023 e MateBook 16s 2023 sono disponibili da oggi in Italia

Huawei ha quest’oggi annunciato la disponibilità sul territorio di Matebook X Pro 2023 e Matebook 16S, due ottimi notebook di fascia alta, finalmente acquistabile sul sito ufficiale dell’azienda e presso i rivenditori autorizzato ai prezzi di listino, ma con alcuni vantaggi importanti.

Huawei Matebook X Pro 2023

Huawei MateBook X Pro 2023 è un dispositivo completamente differente da tutti gli altri laptop in circolazione, è dotato di un design caratterizzato dalla lavorazione con ossidazione a micro-arco e materiali di una lega di magnesi, veramente resistente e leggera. Il prodotto integra un display Real Colour FullView da 14,2 pollici di diagonale (rapporto schermo/corpo del 92,5%), con sistema nano-ottico AR per la riduzione del 60% della luce riflessa.

Le prestazioni sono davvero eccellenti, con il processore Intel Core di 13esima generazione (certificazione Intel Evo), e grazie all’antenna Huawei Metaline, sarà possibile collegarsi a distanze incredibili, fino a 270 metri dal router di casa. Migliorie sono state apportate anche via software, dove l’assistente personale supporta la connessione con gli auricolari wireless (per ridurre così il rumore di fondo), mentre l’AI camera può cambiare in assoluta autonomia lo sfondo.

Il prodotto è acquistabile dal 5 giugno al prezzo di listino di 2199 euro, coloro che lo sceglieranno entro il 30 giugno, potranno ricevere gratuitamente il MatePad Paper (se già in possesso di quest’ultimo, o di una versione precedente di MateBook, potrete avere 100 euro di sconto).

Huawei MateBook 16s 2023

Huawei MateBook 16s è il notebook che può soddisfare le esigenze dei creativi e degli utenti dediti al multitasking, infatti è dotato di un display da 16 pollici di diagonale, completamente touchscreen, e risoluzione 2,5K (identico alla generazione precedente), ma con importanti miglioramenti nella chiarezza e nella luminosità che sale fino a 400 nits.

Il processore è l’ottimo Intel Core di 13esima generazione (i9-13900H), con una architettura ibrida che comprende Performance Core (per gestire operazioni come il montaggio di video o il gaming) e Efficiency Core (per gestire carichi di lavoro più leggeri). La batteria, da 84 watt, permette di godere di una buonissima autonomia generale.

Huawei è felice di annunciare la propria antenna metamateriale, chiamata Huawei Metaline, per gestire alla perfezione connessioni internet più fluide anche fino a distanze di 270 metri dal router. Non mancano le ottime funzioni software, raccontate per il Matebook X Pro 2023, oltre a Super Device per collegare più dispositivi al PC in contemporanea.

Il prodotto viene commercializzato da oggi, nella variante con 16GB di RAM e 1TB di ROM, a 1799 euro. Coloro che lo acquisteranno entro il 30 giugno, potranno ricevere in omaggio il MatePad 11 2021 (al contrario verrà elargito uno sconto, come nel caso precedente).