Giornata di grandi presentazioni per Huawei, in un mastodontico evento organizzato a Monaco di Baviera, dove noi di TecnoAndroid abbiamo presenziato direttamente, l’azienda ha ufficialmente lanciato tanti nuovi prodotti, non solo il P60 Pro (di cui vi abbiamo parlato qui), ma anche un tablet, il foldable, un wearable ed un notebook.

sponsor

Huawei mate X3: il foldable innovativo

1 su 4

Come un fulmine a ciel sereno è arrivato il nuovo Huawei Mate X3, il foldable che apre la strada ad una nuova era di pieghevoli. Un prodotto che riesce a ridefinire spessore e peso, risultando più piccolo di tutti gli altri, con una affidabilità mai vista prima d’ora. Tutto questo ha infatti reso il modello discusso il più sottile e leggero, con cerniera multidimensionale, display di qualità ed un sistema di intrattenimento di fascia altissima (tra cui camere al top). Come tutti i dispositivi mobile di Huawei, anche il Mate X3 presenta gli Huawei Mobile Services, con pre-installata AppGallery, lo store dal quale scaricare migliaia di applicazioni ed a cui oggi hanno accesso mensilmente oltre 580 milioni di utenti.

Huawei Mate X3 è acquistabile da oggi sullo Huawei Store al prezzo di 2199 euro (versione 12/512GB); coloro che lo acquisteranno entro il 5 giugno potranno avere gratis lo Huawei GT3 46mm.

Huawei Watch 4: il nuovo smartwatch votato al benessere

1 su 4

Huawei è sempre particolarmente attenta al benessere dei propri utenti, per questo motivo ha deciso di rinnovare la serie Watch proponendo i Huawei Watch 4 e Watch 4 Pro, con un focus più marcato sulla gestione dei parametri della salute. Il tutto è possibile con il sistema one-touch di Huawei, fuso con il monitoraggio della salute multi-point.

Sir Mo Fa di Huawei, ha difatti dichiarato che “ogni indossabile dell’azienda presenta un qualcosa di unico, che sia il GPS accurato dello Watch GT Runner, o il design ricercato del Watch Ultimate. I punti di forza di Watch 4 sono la finitura premium ed il display di qualità, permettendo ad ogni utente di accedere con semplicità a tutti i parametri della salute”.

Le due versioni wearable saranno acquistabili a partire dal mese di Giugno, gli utenti possono scaricare un coupon early bird del valore di 30 euro, direttamente da questo link.

Huawei Matebook X Pro – laptop ultrasottile

1 su 4

All’evento non è mancato nemmeno il nuovo notebook, il Matebook X Pro, un laptop estremamente sottile e leggero, che riesce a combinare innovazione e estetica in una soluzione dalle ridotte dimensioni e peso, per facilitare la portabilità. Se interessati ai notebook, segnaliamo la nuova versione del MateBook 16s, un notebook con un bellissimo display da 2.5K e processore Intel Core di 13esima generazione, per una maggiore produttività generale.

Al momento non è stato comunicato il prezzo di vendita, entrambi i prodotti saranno disponibili in Italia a partire da fine Maggio.

Huawei MatePad 11 – tablet fuori, PC dentro

MatePad 11 2023 è il nuovo tablet pensato per i giovani professionisti e studenti, che offre una suite molto fornita di app e di servizi, offrendo la sensazione all’utilizzatore finale di avere tra le mani un notebook, non un tablet. L’ampio display da 11 pollici è contraddistinto dalla frequenza di aggiornamento a 120Hz, posteriormente troviamo una fotocamera ad anello e la texture Starligh Sand che lo rende un vero e proprio piacere per gli occhi.

Il prodotto è disponibile in pre-ordine da oggi sullo Huawei Store, al prezzo di 399 euro (versione 6/128GB). Coloro che lo acquisteranno entro il 5 giugno avranno in omaggio la M-Pencil 2.