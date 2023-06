Mini PC con 16GB di RAM e Ryzen 5 al 50% su Amazon, che prezzo

Tra le grandi offerte del mondo Amazon ce ne sono alcune che molto spesso risultano imperdibili. Un Mini PC è oggi in vendita a oltre la metà del prezzo originale.

Mini PC in vendita su Amazon al 51% di sconto, ecco le sue caratteristiche tecniche da paura

Ci sono persone che ad oggi ignorano ancora l’esistenza di computer del genere, i quali prendono il nome di Mini PC. Questi dispositivi non hanno nulla in meno ai computer desktop di grandi dimensioni a cui tutti sono abituati. Prendendo in esame la soluzione che oggi viene proposta su Amazon, si tratta di qualcosa di incredibilmente valido sia dal punto di vista del prezzo che delle specifiche tecniche.

Il dispositivo in questione infatti vanta innanzitutto un processore della serie Ryzen di AMD. Il Ryzen 5 è affiancato da ben 16GB di memoria RAM e 512GB di memoria interna di tipo SSD NiPoGi. Il computer è equipaggiato con due porte Ethernet e inoltre è in grado di fornire riproduzione di contenuti fino al 4K a 60 fps. A bordo del Mini PC gli utenti che lo acquisteranno potranno trovare già installato il sistema operativo Windows 11 Pro.

Ricordiamo che il punto di forza di un dispositivo del genere è senza dubbio racchiuso nelle dimensioni, si tratta infatti di un computer che può essere tranquillamente nascosto dietro lo schermo al quale andrà collegato. Il prezzo è la vera bomba: Amazon lo offre al 51% di sconto, consentendo agli utenti di acquistarlo a soli 339,41 €. Per averlo adesso, dovete solo aggiungerlo al carrello. Ci saranno ovviamente anche due anni di garanzia.