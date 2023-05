L’offerta Amazon di oggi riguarda molto da vicino un dispositivo fantastico, del quale in molti non sono ancora a conoscenza. Si tratta di un Mini PC, computer desktop a tutti gli effetti, che ha lo scopo di fornire prestazioni eccezionali praticamente uguali a quelle di un normale computer di grandi dimensioni, ma offrendo la possibilità di risparmiare parecchio spazio. Ovviamente Amazon non poteva esimersi: la sfida con le altre realtà nel settore e-commerce è aperta e proprio per questo arriva oggi anche un coupon unitamente ad un codice sconto, entrambi utili per abbassare il prezzo di questo Mini PC.

Mini PC a prezzo bomba: costa solo 154 € su Amazon: ecco le sue caratteristiche principali

Oggi il Mini PC è probabilmente uno dei migliori viste le sue caratteristiche interne. Per quanto riguarda il design, si tratta del solito piccolo “scatolotto”, squadrato su tutti i lati e provvisto di ogni porta utile per i collegamenti USB così come anche per HDMI, porte Ethernet e jack da 3,5 mm. Andando poi all’hardware, si parte da un processore di tipo AMD, più precisamente un Ryzen 5 5500U. Per quanto riguarda la memoria RAM, ecco 16 giga, mentre per quanto riguarda la memoria interna ci sono 512 giga di SSD.

Il computer è in grado di supportare anche il 4K per cui potrete attaccare un qualsiasi display anche ad altissime prestazioni. Il mini pc è inoltre dotato di connettività WiFi dual-band a 2,4 GHz e 5,0 GHz. C’è anche il Bluetooth 4.2 e la possibilità di rete a 1000 Mbps per una maggiore velocità di trasmissione. Questo consente di ridurre il buffering e la latenza per godere di un’esperienza ad alta velocità.

Il prezzo di partenza è di 439 €, ma applicando il coupon in pagina da 100 € ed inserendo in fase di acquisto il codice sconto (ARESDDZO), ricaverete un prezzo finale di soli 154,30 €. Per averlo adesso dovete solo aggiungerlo al carrello.