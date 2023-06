Tesla, spuntano i primi spoiler sulla nuova Model 3 di Elon Musk

Secondo un report di Bloomberg, Tesla potrebbe svelare a breve la nuova Model 3. Elon Musk, il CEO della compagnia, si troverebbe in visita alla Gigafactory di Shanghai, pronta a vedere i primi esemplari del nuovo modello uscire dalla catena di montaggio. Questa visita sarebbe la prima di Musk alla fabbrica cinese dopo diversi anni, e avrebbe due scopi principali: dare un’occhiata ai primi esemplari della nuova Model 3 e lanciare il Full Self-Driving (FSD) in Cina.

Tesla: cosa sta facendo Elon Musk in questi giorni?

Recentemente, Tesla ha ridotto i prezzi delle Model 3 in inventario, alimentando le voci di un imminente lancio del nuovo modello. La nuova Model 3, conosciuta anche come Highland, potrebbe essere svelata a momenti. Negli ultimi anni, Tesla ha introdotto le novità prima nella fabbrica cinese, per poi estenderle al resto degli stabilimenti, quindi questa mossa avrebbe senso.

Tuttavia, al momento non sono state diffuse immagini o comunicati ufficiali. A meno che Tesla non decida di basarsi sul fuso orario americano, restano ancora diverse ore prima della fine della giornata. Se Bloomberg avesse ragione, si tratterebbe di un cambio di strategia per Tesla, che non ha mai mostrato le novità prima del lancio ufficiale.

Infatti, la compagnia non ha neppure confermato l’esistenza di nuovi modelli (o almeno prima del lancio ufficiale) per non far crollare la domanda sulle versioni già in vendita. L’ultima ipotesi è che Bloomberg possa aver frainteso le sue fonti, e che Musk potrebbe aver visionato gli esemplari pre-serie, ma senza poi mostrarli al pubblico.