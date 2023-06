Linkin Park, Numb supera i 2 miliardi di visualizzazioni su YouTube

Il debutto di Meteora, il secondo album in studio dei Linkin Park, è avvenuto il 25 marzo 2003. Questo 2023 assume quindi un significato importante in quanto si celebrano i 20 anni dal lancio.

Durante tutti questi anni, i Linkin Park hanno rivoluzionato il mondo della musica cambiando sonorità, esplorando nuovi generi e avendo un approccio sempre nuovo. Tuttavia, i successi del gruppo sono scolpiti nella mente degli appassionati.

Singoli come Numb hanno un enorme appeal anche sulle nuove generazioni e non sorprende che la canzone sia sempre attuale. Come registrato da Billboard, a confermare questo trend sono i numeri che sta facendo registrare il video musicale ufficiale.

Numb dei Linkin Park è una canzona estremamente attuale, come confermano i 2 miliardi di visualizzazioni raggiunti su YouTube

Il video di Numb pubblicato su YouTube ha raggiunto e superato i 2 miliardi di visualizzazioni. Si tratta del primo video dei Linkin Park a raggiungere questo importantissimo traguardo.

Il primo miliardo di visualizzazioni è stato raggiunto nel 2018. Purtroppo, in questa circostanza ha pesato certamente la scomparsa di Chester Bennington, frontman dei Linkin Park venuto a mancare il 20 luglio 2017.

La sua voce, però, resterà per sempre nel cuore dei fan e degli appassionati e il successo di Numb ne è la conferma. Ricordiamo che la canzone è il terzo singolo estratto da Meteora e dopo la sua uscita si è posizionata ai vertici delle principali classifiche musicali in tutto il mondo. Inoltre, per celebrare i 20 anni dal debutto di Meteora, i Linkin Park hanno lanciato una riedizione dell’album che include anche canzoni inedite, demo, filmati esclusivi e tanti altri contenuti aggiuntivi.