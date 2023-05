TIMMUSIC, il popolare servizio di streaming musicale di TIM (Telecom Italia), cesserà le sue attività il 1° luglio 2023. TIMMUSIC, che ha debuttato nel 2010 con il nome di Cubomusica, offriva ai clienti un’enorme raccolta di oltre 50 milioni di brani, tra cui registrazioni italiane e straniere. Includeva anche anteprime esclusive, album commentati dagli artisti, playlist curate e sezioni specifiche per genere.

Dopo il 1° luglio 2023 gli utenti non potranno più accedere a TIMMUSIC tramite nessuna delle piattaforme supportate, tra cui l’app mobile, l’app TIMVISION Box, il sito web, Amazon Alexa e Google Home. Per facilitare la transizione, gli utenti devono disinstallare il software TIMMUSIC dai loro dispositivi, poiché non funzionerà più senza il servizio.

TIMMUSIC chiude per sempre

Quando il servizio verrà interrotto, tutti gli abbonamenti in corso verranno immediatamente annullati senza alcun costo aggiuntivo. Agli utenti non verrà addebitato il mese precedente di abbonamento e non sarà possibile salvare o esportare playlist specifiche.

TIM ha iniziato ad avvisare i consumatori interessati tramite SMS, fattura o e-mail. Gli utenti di telefonia mobile prepagata continueranno ad avere accesso a TIMMUSIC senza costi aggiuntivi.

I clienti che non intendono accettare la modifica contrattuale causata dalla cessazione di TIMMUSIC hanno la possibilità di annullare il contratto o passare a un altro operatore senza incorrere in multe o costi di disconnessione. Il termine ultimo per esercitare questa facoltà è il 31 luglio 2023. La necessaria comunicazione pubblicata nella sezione “Novità e modifiche contrattuali” del sito web di TIM contiene informazioni dettagliate su come procedere alla disdetta del contratto o al passaggio ad altro operatore.

TIM ha avviato una strategia di comunicazione dedicata per fornire chiarezza e informazioni esaustive. Gli utenti inizieranno a ricevere messaggi SMS personalizzati a partire dal 29 maggio 2023. È stato inoltre pubblicato un avviso sul sito web di TIM nella sezione “Per i consumatori – Comunicazioni importanti”, accessibile attraverso la componente “Novità e modifiche contrattuali” dell’area mobile.

I clienti che desiderano maggiori informazioni o dubbi su queste recenti modifiche del servizio possono chiamare il Servizio Clienti TIM al numero 119. Gli operatori sono a disposizione per aiutare gli utenti e per rispondere alle loro domande. Gli operatori sono a disposizione per aiutare gli utenti e rispondere alle loro domande.

I clienti possono avvalersi del diritto di recesso e cancellare il proprio servizio di telefonia mobile inviando online il “Modulo di richiesta di cessazione e autocertificazione di possesso della linea”. Il modulo, insieme alla relativa documentazione, può essere scaricato, stampato e presentato in un negozio TIM, inviato all’indirizzo indicato o trasmesso via PEC (recesso_linee_mobili@pec.telecomitalia.it).

Sebbene la cessazione di TIMMUSIC possa deludere i consumatori, TIM intende fornire informazioni chiare e assistenza ai propri clienti per facilitare una transizione senza problemi.