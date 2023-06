3Italia, sono trascorsi 20 anni dalla sua nascita

3Italia è un’azienda italiana di telecomunicazioni, la prima ad aver introdotto e portato nel nostro paese la connessione 3G, seguito, solo in seguito, da TIM e Vodafone.

3Italia il suo ingresso nel mercato

Agli arbori del suo ingresso nel mondo della telefonia mobile e fissa, stiamo parlando esattamente del 3 Marzo del 2003, la 3Italia ha riformato sostanzialmente il mercato con le offerte e promozioni tecnologiche sempre più innovative.

La prima in assoluto in Italia a fornire telefoni cellulari a prezzi più scontati disponibili a quell’epoca sul mercato, e ad aver applicato i sistemi di operator look e usim look.

Si tratta di due blocchi utilizzati al fine di garantire la fedeltà dei clienti per un periodo di almeno nove mesi, blocchi che poi furono successivamente eliminati.

Stiamo parlando, per il suo primo anno di lancio, di una copertura del 59% della popolazione con un’acquisizione, a fine anno, di 330.000 nuovi clienti.

I 20 anni di tre Italia

Dalla connessione 3G che la compagnia telefonica fece conoscere per la prima volta l’Italia, deriva il suo nome, appunto 3.

I vent’anni di 3Italia rappresentano la storia del nostro paese, un importante evento da celebrare grazie all’introduzione di nuove tecnologie e servizi digitali fino ad allora sconosciuti o poco noti.

Ad oggi, con un numero di oltre 9 milioni di fruitori, la 3 si presenta tra le migliori compagnie al mondo con maggior numero di clienti per le tecnologie dei sistemi mobili universali di telecomunicazioni (UMTS).



Oltre a essere la prima compagnia telefonica in assoluto ad aver introdotto questa nuova tecnologia in Europa.