Attualmente, Iliad è senza ombra di dubbio uno degli operatori telefonici migliori sul mercato per quanto riguarda il low-cost. Tuttavia, ci sono alcune zone d’Italia dove il segnale lascia un po’ a desiderare. Proprio per questo, TIM ha proposto un’offerta che potrebbe far vacillare ogni cliente di Iliad, essendo che l’operatore gode di una rete di ultima generazione veloce in maniera capillare su tutto il territorio.

Passa a TIM, le offerte speciali di Giugno 2023

Chi passa da Iliad a TIM ha l’occasione di attivare un’offerta dedicata denominata TIM Power Supreme Easy, che consente di ottenere minuti e SMS illimitati e 150 GB per navigare in 5G con TIM Ricarica Automatica a 7,99 euro al mese.

Se acquisti l’offerta online, il primo mese e attivazione sono gratuiti. Nell’UE avrete a disposizione ben 8 GB per navigare in roaming. Per chi attiva l’offerta, è richiesta la portabilità del numero, che verrà effettuata gratuitamente da TIM in 3 giorni lavorativi.

Inoltre, se avete meno di 25 anni, avrete la possibilità di usufruire di TIM Young: minuti e SMS illimitati e 100 GB per navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con Ricarica Automatica a 9,99 euro al mese.

Per i nuovi clienti che attivano l’offerta online, il primo mese e l’attivazione sono gratis. In Ue avete a disposizione 20 GB per navigare in roaming. L’offerta è personalizzabile mediante le seguenti opzioni: