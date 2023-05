SpaceX ha lanciato un nuovo servizio per Internet Starlink che consente ai clienti di connettersi da quasi ogni parte del pianeta mentre sono in movimento. Starlink Mobility utilizza un ricevitore con un ampio campo visivo e un GPS migliorato per connettersi alla costellazione di SpaceX di oltre 4.000 satelliti presenti in orbita terrestre.

Il CEO di SpaceX, Elon Musk, ha twittato che funziona “quasi ovunque sulla Terra”, compreso in mezzo ad oceani e deserti. I primi clienti a provare Starlink Mobility sono una flotta di scuolabus in Arizona, conferma SpaceX stessa, consentendo agli studenti di “rimanere in contatto e completare i compiti” mentre viaggiano da/verso la scuola. Il nuovo servizio è “ideale per le aziende e i casi d’uso che coinvolgono il settore pubblico, inclusi autotrasporti, autobus, navette e servizi d’emergenza di ogni tipo”.

Gli abbonati a Starlink Mobility, al costo di 250 dollari al mese, oltre a una tariffa hardware una tantum di 2.500 dollari, hanno la priorità rispetto agli altri utenti durante le ore di punta. Il che significa che i soccorritori dovrebbero evitare di perdere la propria connessione. “Starlink Mobility fornisce una copertura del 100% in tutti i Paesi in cui il servizio Starlink è disponibile”, afferma SpaceX sul suo sito web.

La parabola satellitare Starlink, che è una versione di nuova generazione del suo hardware standard, è progettata per essere installata in modo permanente sul veicolo di un cliente, offrendo le stesse velocità di download fino a 220 Mbps. SpaceX ha raggiunto la copertura globale della sua rete Internet Starlink lo scorso anno, quattro anni dopo aver lanciato il primo lotto di satelliti nello spazio. Nonostante ciò, alcuni Paesi hanno impedito a Starlink di insidiarsi, come Cina e Iran.

SpaceX spera di lanciare un servizio da satellite a cellulare che consenta agli utenti di connettersi alla costellazione Internet senza la necessità di hardware aggiuntivo, tuttavia alcuni fornitori di servizi temono che interferirà con i servizi wireless esistenti. AT&T negli Stati Uniti ha esortato la Federal Communications Commission (FCC) a respingere la proposta di SpaceX e T-Mobile, sostenendo che avrebbe “messo a repentaglio o inibito” il proprio servizio. I test del servizio da satellite dovrebbero iniziare entro la fine dell’anno.