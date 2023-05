Fastweb ha da pochissimo tempo annunciato ufficialmente delle offerte per Casa e Casa Plus, ma ciò che hanno da offrire è davvero molto interessante e importante. Infatti, pare che con le promo arriverà anche l’assicurazione Assistenza Pet riservata a cani e gatti.

La suddette consente di avere a disposizione un veterinario H24 per i nostri amici a 4 zampe, con tanti di farmaci a domicilio di cui potrebbe avere bisogno in ogni momento.

Già da aprile 2022, tramite l’attivazione di queste offerte, c’era la possibilità di poter ottenere in omaggio l’assicurazione di Quixa, utilizzabile anche dai professionisti in caso d’incidenti o altri danni all’interno della propria casa.

Fastweb, arriva la nuova assicurazione per i vostri animali domestici

Fastweb Casa offre la possibilità di scegliere solo un’assicurazione tra Assistenza Casa e Pet. Con Casa Plus, invece, sono entrambe incluse.

Da marzo per l’offerta Casa e da aprile per quella Plus, Fastweb ha aggiunto l’assicurazione alla sua offerta e i clienti possono scegliere quale utilizzare.

Come detto anche nei regolamenti ufficiali, le promo per i nuovi clienti sono ottenibili mediante un’operazione a premi dedicata, dove sarà possibile decidere se parteciparvi o meno. La regola vale fino al 31 maggio 2023.

Invece, per quanto concerne gli utenti che hanno già attivata un’offerta differente da quelle in promozione, in tal caso per avere il premio sarà necessario fare un cambio di piano, andando a sottoscrivere una delle due offerte in promozione e aderendo all’iniziativa.

Per chi ha già attivato un’offerta differente, si dovrà cambiare piano per avere il premio e si dovranno sottoscrivere una delle promozioni di cui abbiamo parlato prima. In entrambi i casi sarà possibile partecipare solo se residenti in Italia.