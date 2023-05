Robot aspirapolvere Xiaomi in offerta di quasi 100€, Amazon è PAZZA

Il robot aspirapolvere di casa Xiaomi è lo strumento ideale su cui fare affidamento nel momento in cui si volesse pulire in tranquillità la propria abitazione, senza doversi minimamente preoccupare della spesa finale da sostenere. Grazie alle nuove offerte Amazon, infatti, gli utenti si ritrovano a spendere 100 euro in meno rispetto al listino originario.

Robot aspirapolvere in promozione, l’offerta Amazon è da urlo

Il robot aspirapolvere è divenuto nel corso degli anni un dispositivo fondamentale nelle case degli italiani, per questo motivo in tanti accoglieranno con piacere la possibilità di acquistare lo Xiaomi Robot Vacuum S12, ad uno dei prezzi più bassi che abbiamo mai visto. Su Amazon è stata attivata una promozione che riduce la spesa a 269 euro, approfittando così di uno sconto del 25%, contro i 359 euro di listino.

Esteticamente simile a tanti altri dispositivi dello stesso tipo, ha forma leggermente ovale, con la torretta LiDAR per la navigazione, e due pulsanti fisici sul versante opposto. Il prodotto può raggiungere una potenza di aspirazione di 4000Pa, con 4 modalità differenti, e grazie alla buona batteria inclusa al suo interno, gode di una autonomia complessiva di circa 150 minuti di utilizzo continuativo. Controllabile direttamente da smartphone, è perfettamente compatibile con qualsiasi smartphone Android e iOS, oltre che essere utilizzabile anche senza mani, data la compatibilità con Google Home e Amazon Alexa.