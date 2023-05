Apple Mac Mini 2023 con M2 in offerta su Amazon, costa quasi 200 euro in meno

L’offerta di oggi su Amazon è una di quelle che gli utenti magari stavano aspettando da tempo. Ecco un Mac mini di Apple, dispositivo in grado di fornire un’esperienza pazzesca dal punto di vista dei computer desktop.

Il Mac Mini è in offerta su Amazon ad un prezzo bomba: costa solo 599 euro ed ha il processore M2 all’interno

Ci sono ancora tante persone che si chiedono come funzioni e come sia composto un Mac Mini di Apple. La versione 2023 è chiaramente una di quelle meglio riuscite, sia per quanto riguarda l’estetica, che sembra realtà molto simile alle versioni precedenti, sia per quanto riguarda le componenti hardware. Si parte infatti da un processore di nuova generazione proprietario di tipo M2, il quale offre prestazioni fino al 18% più veloci rispetto al passato.

Al suo interno gli utenti troveranno poi 8 giga di memoria RAM unificata ma anche 256 giga di memoria interna SSD. Presente anche una porta Gigabit Ethernet. Tutto quello che dovrete fare sarà collegare il dispositivo ad uno schermo oltre ad un mouse e ad una tastiera. Avrete così il vostro computer Apple direttamente sulla scrivania di casa, con tutte le prestazioni che avete sempre desiderato. Il prezzo oggi è in offerta a 599 €, costo che è del 18% inferiore ai soliti 729 €.

Per acquistare subito il computer in vendita su Amazon, dovete solo aggiungerlo al carrello. Avrete ovviamente due anni di garanzia a vostra disposizione. Inoltre, nel caso in cui ce ne fosse bisogno, avrete anche 30 giorni utili per effettuare il reso.