Expert, volantino assurdo con tanti prodotti quasi GRATIS

Il volantino Expert attivato in questi giorni dall’azienda vuole contraddistinguersi da quanto siamo solitamente abituati a vedere in Italia, mettendo così sul piatto una serie di prezzi molto più bassi del normale, oltretutto la possibilità di accedere ad alcuni top di gamma di alto livello.

Spendere poco con Expert è molto semplice, ma è la versatilità uno dei suoi punti di forza, poiché gli utenti possono accedere esattamente agli stessi identici sconti sia in negozio che online sul sito ufficiale. In questo modo sarà possibile completare gli acquisti dal divano di casa, a patto che, nella maggior parte dei casi, si sia disposti a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Expert, occasioni e grandissimi sconti per tutti

Offerte speciali per tutti gli utenti che vorranno approfittare del periodo corrente per l’acquisto di un nuovo smartphone, segnaliamo infatti la presenza di importanti riduzioni di prezzo applicate su alcuni modelli di fascia media, che permettono così di godere di un rapporto qualità/prezzo quasi inedito ed esclusivo.

Rientrando nei 300 euro di spesa, ad esempio, è possibile pensare di acquistare TCL 408 a 119 euro, Motorola Moto G32 a 159 euro, Realme C55 a 199 euro, Xiaomi redmi Note 12 a 229 euro e simili. Volendo invece alzare il livello, consigliamo di puntare direttamente su soluzioni del calibro di Galaxy S23, disponibile a 859 euro, ma anche il buonissimo Redmi Note 12 Pro, un prodotto che oggi può costare solamente 379 euro.

Per i dettagli delle offerte, consigliamo di collegarsi al sito ufficiale di Expert, dove troverete il volantino al completo.