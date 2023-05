WhatsApp ha deciso di rivoluzionarsi per sempre con una novità che tantissimi utenti stavano aspettando da tempo immemore.

A quanto pare, gli sviluppatori dell’app hanno stabilito l’implementazione di questa nuova funzione anche nell’app ufficiale dopo che alcuni utenti ne avevano assaggiato le potenzialità nella versione beta.

La feature di cui parliamo è la funzione di modifica dei messaggi, annunciata di recente dall’azienda e che verrà probabilmente rilasciata in tempi brevi.

WhatsApp, la funzione di modifica dei messaggi rivoluziona l’app di messaggistica più famosa al mondo

Gli utenti, dopo questa novità, potranno finalmente dire addio agli errori di battitura o alle sviste durante l’invio di un messaggio, così da rendere le conversazioni più “pulite” e comprensibili.

Il rilascio da parte dell’azienda dovrebbe essere imminente, soprattutto dopo che è stata già testata nella funzione beta e dopo la condivisione su Twitter del video teaser (che potete vedere in basso nel caso in cui vogliate avere subito una dimostrazione pratica).

Il teaser, tuttavia, non rivela moltissimo sulla funzione e non fornisce alcuna tempistica definitiva riguardo al suo arrivo sugli smartphone di tutto il mondo. Allo stato attuale, quindi, non ci sono grandi novità neanche riguardo il suo funzionamento.

Infatti, come visto anche nella versione beta, il pulsante dedicato alla modifica dei messaggi è già compreso nelle opzioni del messaggio ma non ci sono dei limiti per il numero di volte che possiamo attuare la modifica. Tuttavia, c’è un tempo per la modifica del messaggio di circa 15 minuti.

Dopo che l’utente avrà apportato le modifiche desiderate al messaggio, questo verrà contrassegnato con la dicitura “modificato“. In questo modo verrà reso visibile a tutti partecipanti della conversazione che il messaggio è stato modificato.