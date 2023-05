Illusione ottica, pochi prescelti possono capire questa misteriosa immagine

Mettere il nostro pubblico alla prova ogni giorno, magari per concedergli anche un piccolo momento della giornata per lo svago, è il nostro obiettivo principale. Come, se non con una delle più interessanti immagini da risolvere? Ecco infatti una nuova illusione ottica che ha mandato in crisi tantissimi utenti sul mondo del web, i quali hanno cercato in ogni modo di capire il messaggio segreto che si nasconde proprio all’interno dell’immagine.

Questo, secondo quanto riportato, sarebbe identificabile solo da poche persone prescelte, per cui oggi la sfida riguarda proprio questo: sarete in grado di capire cosa c’è scritto all’interno dell’illusione ottica?

Illusione ottica: una nuova immagine da perderci la testa, siete in grado di scovare il messaggio che si nasconde al suo interno?

Potete notare l’immagine proprio qui sotto, per cominciare a lavorarci e a far lavorare il vostro cervello. Se volete un piccolo indizio, eccovelo fornito: l’obiettivo di questa illusione ottica è quello di ingannare le persone nascondendo al suo interno una parola e un numero. Il rompicapo che prende notoriamente il nome di “Hermann”, È in grado di mostrare una gamma vastissima di dettagli scuri ma anche luminosi.

Tutto ciò è possibile visto che le cellule della retina dell’occhio, quelle che vanno a regolare la luminosità di un’immagine, sono in grado di modificare anche l’intensità di un segnale luminoso. Molte persone negli anni ’90 erano già particolarmente avvezze a questo tipo di illusioni.

Dovrete quindi tirare fuori da questi stereogrammi la tridimensionalità nonostante si tratti di un’immagine bidimensionale. La sfida è aperta!