Lo sbarco in Italia di Iliad nel 2018 ha provocato un mare magno di soddisfazioni per l’azienda. Infatti, il numero di utenti è quasi sempre in netta crescita e ad oggi questi sfiorano quota 10 milioni (per essere più precisi, 9 milioni e 849 mila conteggiati al 31 marzo 2023).

Le statistiche di Iliad, quindi, sono altamente positive. L’operatore telefonico nato in Francia è infatti sempre arrivato al primo posto per quanto riguardo il saldo netto degli utenti, ossia la differenza tra nuovi abbonati e utenti che decidono di spendere il loro denaro altrove.

Per 20 trimestri consecutivi, ossia da quando l’azienda è sbarcata in Italia 5 anni fa, il numero di utenti non ha mai smesso di crescere.

Confrontando i dati al 31 dicembre 2022, la crescita complessiva è stata di ben 282 mila utenti in tutto lo Stivale, con un aumento progressivo della soddisfazione di chi sottoscrive un piano di abbonamento con l’azienda, con una percentuale del 99% di utenti soddisfatti.

Iliad, la crescita passa anche per i collegamenti fissi in fibra

Come ben sappiamo, dal 2022 Iliad è presente anche nei collegamenti fissi in fibra, altro tassello importante per l’azienda dove sta ottenendo ulteriori soddisfazioni. Infatti, rispetto all’ultimo trimestre, gli utenti sono 22 mila in più, riuscendo a toccare quota 130 utenti in Italia.

Allo stato attuale, l’operatore conta circa il 3,8% di mercato per quanto concerne i collegamenti della fibra ottica in casa. Con l’aumento degli utenti, è direttamente proporzionale anche l’aumento del fatturato: nel primo trimestre del 2023 è stato di 241 milioni di euro, registrando una crescita del 12,6% rispetto al primo trimestre dell’anno precedente.

Infine, vi ricordiamo che in occasione dei 5 anni di Iliad in Italia, l’azienda ha deciso di organizzare una festa in grande con musica a Milano il 27 e 28 maggio. L’ingresso è gratuito.