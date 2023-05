Iliad, nota per la semplicità della sua connessione a Internet su rete fissa, ha appena lanciato Iliad Business, un nuovo servizio rivolto agli utenti con partita IVA e alle imprese. Chi è già abbonato alle offerte per i clienti consumer di Iliad troverà semplice il passaggio a Iliad Business.

Iliad Business offre due diversi piani telefonici. Business Data 180 è l’opzione più conveniente perché copre solo la trasmissione dei dati e non ha costi nascosti. 180 GB di dati 5G sono disponibili a 9,99 euro al mese + IVA. È ora possibile aggiungere la protezione per un massimo di tre dispositivi con McAfee Business Security a un costo aggiuntivo di 1,99 euro al mese + IVA.

Illiad Business, controlliamo le offerte

Questa offerta può essere utilizzata in combinazione con il piano business principale di Iliad, Business Giga 220. Questo pacchetto costa 11,99 euro al mese + IVA e comprende minuti e SMS illimitati e 220 GB di Internet 5G. Entrambi i piani prevedono 15 GB di dati all’interno dell’Unione Europea e 60 minuti + 5 GB di dati in roaming in 30 Paesi extra UE, tra cui Svizzera, Cina, Emirati Arabi Uniti, India, Canada e Brasile. I clienti che hanno problemi di natura commerciale possono chiamare il servizio di assistenza al numero 176.

Le SIM business possono essere attivate e disattivate a seconda delle esigenze per un massimo di 24 mesi con Iliad. Questa adattabilità è particolarmente vantaggiosa per le imprese stagionali o per quelle che non hanno bisogno di un servizio per tutto l’anno. La riattivazione delle SIM sospese costa 4,99 euro + IVA nell’Area Personale.

Con il servizio 5G di Iliad accessibile in oltre 3.000 località della penisola e una copertura 4G che supera il 99% del territorio nazionale; l’operatore è stato nominato il migliore in Italia per “disponibilità mobile” nel novembre 2022 dalla società indipendente OpenSignal. I clienti hanno tratto i maggiori benefici dalla connessione alla rete mobile di Iliad.

Per gli attuali clienti di rete fissa Iliad, l’attivazione di Iliad Business è semplice come l’apertura di un nuovo conto sul sito business.iliad.it. Le richieste di portabilità del numero presentate durante questo periodo saranno gestite gratuitamente e soddisfatte entro tre giorni lavorativi. Con le stesse modalità, è possibile aggiungere facilmente fino a 10 ulteriori schede SIM.

Se siete già clienti di rete fissa Iliad, potete risparmiare 5 euro al mese se avete una SIM mobile attiva con Giga 150 o un altro pacchetto da 9,99 euro al mese e impostate il pagamento automatico dal vostro conto bancario o dalla vostra carta di credito. Va notato che entrambi i piani Iliad Business sono teoricamente qualificati per lo sconto sulla linea fissa, ma non è chiaro se lo sconto sarà mantenuto quando si passa al piano professionale.

Per 9,99 euro al mese, Giga 150 offre dati 5G illimitati, chiamate e messaggi. Il roaming all’interno dell’Unione Europea è limitato a 10 GB al mese dal fornitore del servizio. Questo programma, come tutti gli altri di Iliad, non ha costi nascosti o spese aggiuntive e si può disdire in qualsiasi momento senza incorrere in penali. Il canone mensile e le specifiche del piano rimarranno invariati, per una transizione senza problemi. Il pacchetto include anche Mi Calls, Voicemail e Hotspot, che consentono di effettuare chiamate e di collegare a internet più dispositivi contemporaneamente.

Gli attuali clienti Internet residenziali possono facilmente passare a Iliad Business e godere dei vantaggi dei loro servizi affidabili costruiti esclusivamente per le imprese seguendo i seguenti passaggi.