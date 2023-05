un-professore-universitario-blocca-le-lauree-per-gli-studenti-che-hanno-utilizzato-chatgpt

Recentemente è stato reso noto l’episodio di un professore della Texas A&M-Commerce University che ha utilizzato ChatGPT, un chatbot di intelligenza artificiale, per verificare la legittimità degli scritti dei suoi studenti. L’aneddoto, diventato virale su Reddit, ha acceso il dibattito sull’uso e il rilevamento dell’intelligenza artificiale in ambito accademico.

Jared Mumm, professore di scienze agrarie, avrebbe comunicato ai suoi studenti che avrebbe utilizzato ChatGPT per determinare se i progetti da loro presentati fossero stati scritti da esseri umani o creati dall’IA. Durante il processo di valutazione, ChatGPT ha segnalato una parte dei contenuti come “generati da una macchina”, inducendo il professore a sospendere il processo di valutazione e a fare ulteriori ricerche. Di conseguenza, circa la metà dei voti degli studenti è stata sospesa fino alla conclusione dell’indagine.

ChatGPT è di nuovo sotto il mirino

Mentre alcuni studenti hanno scoperto di non aver fatto nulla di sbagliato, altri si sono dimostrati pronti a ripresentare il loro lavoro per la valutazione. Un ragazzo ha riconosciuto prontamente di aver svolto parte del suo lavoro scolastico su ChatGPT. Il professore ha verificato la sua dipendenza da ChatGPT per la verifica e alla fine ha dato allo studente un voto di insufficienza.

È fondamentale chiarire che nessuno studente della Texas A&M-Commerce University ha subito ripercussioni negative a causa di questo evento e non ci sono stati ritardi nella consegna dei diplomi. L’università ha riconosciuto che l’uso di tecniche di rilevamento dell’intelligenza artificiale è un “problema in rapida evoluzione che riguarda tutte le istituzioni” e sta esaminando attivamente l’evento. Inoltre, le autorità universitarie stanno lavorando su protocolli per affrontare l’uso corretto della tecnologia AI in classe.

L’evento della Texas A&M-Commerce University fa seguito a precedenti preoccupazioni sull’uso di ChatGPT in contesti accademici. Il chatbot è stato bandito all’inizio di quest’anno dopo le accuse di aver favorito gli imbrogli nelle scuole pubbliche di New York.

L’episodio sottolinea la necessità che le istituzioni scolastiche si confrontino con i problemi etici legati all’uso dell’intelligenza artificiale nei compiti e negli esami degli studenti. Con l’evoluzione della tecnologia dell’IA, è fondamentale che le istituzioni stabiliscano standard e procedure chiare per mantenere l’integrità accademica e utilizzare i vantaggi dell’IA a fini didattici.