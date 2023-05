Preparatevi a un’offerta che potrebbe rivoluzionare il vostro modo di guardare la televisione. Telly, un produttore di televisori con sede negli Stati Uniti, ha fatto un’offerta allettante: un televisore 4K da 55 pollici del valore di oltre mille euro consegnato gratuitamente a casa vostra. Qual è la fregatura? Dovrete visualizzare gli annunci pubblicitari su uno schermo secondario, più piccolo, situato sotto la barra degli altoparlanti. Siete disposti a rinunciare a parte del vostro tempo di visione in cambio di un televisore gratuito?

Questa idea innovativa ha suscitato l’interesse dei consumatori e Telly intende distribuire fino a 500.000 dispositivi a clienti desiderosi in tutti gli Stati Uniti a partire da quest’estate. Gli utenti possono controllare pubblicità, notizie, aggiornamenti meteo, risultati sportivi e altro mentre guardano i loro programmi preferiti sulla configurazione a doppio schermo. Gli utenti possono anche regolare lo sfondo dello schermo su nero per ridurre al minimo le distrazioni dal display principale, garantendo un’esperienza di visione ininterrotta.

TV gratuita, l’offerta è disponibile negli Stati Uniti

Ma cos’altro ha da offrire questo televisore? Oltre al kit principale, i clienti avranno a disposizione dispositivi aggiuntivi come un microfono e una fotocamera per il fitness. Va notato, tuttavia, che per accedere ad alcuni servizi, gli utenti devono prima iscriversi a determinati programmi. Il televisore dispone di tre ingressi HDMI e tre connessioni USB, che offrono un’ampia scelta di connessioni per diversi dispositivi.

Per quanto riguarda i modelli di TV, Telly ha un’ampia scelta. Il televisore LG OLED C2 è dotato di tecnologia di visualizzazione EVO OLED all’avanguardia, risoluzione 4K e una frequenza di aggiornamento fluida di 120 Hz. Il TV da 55 pollici di TLC vanta un miglioramento dinamico del colore, la regolazione adattiva della luminosità del colore e il Dolby Audio per un’esperienza audio coinvolgente. Philips Ambilight offre un display da 58 pollici con Smart LED su entrambi i lati che rispondono ai contenuti sullo schermo, offrendo un’esperienza visiva straordinaria ai clienti che desiderano uno schermo leggermente più grande.

Sebbene l’ottenimento di un televisore gratuito possa sembrare allettante, è importante valutare se il compromesso di vedere pubblicità su uno schermo secondario corrisponde alle proprie abitudini di visione. Se siete interessati a questa offerta unica nel suo genere, tenete d’occhio la prossima offerta di Telly e preparatevi ad abbracciare una nuova era della visione televisiva.