vodafone-lancia-infinity-12-mesi-gratis-connessione-illimitata-e-5g-per-un-anno

Vodafone ha appena lanciato un’incredibile promozione chiamata Infinito 12 mesi gratis, che offre ai consumatori qualificati un anno di dati, tempo voce e messaggi di testo illimitati, oltre all’accesso alla velocità 5G.

Questa offerta limitata nel tempo è stata resa disponibile a un gruppo ristretto di clienti negli ultimi mesi, soprattutto tramite avvisi via SMS e attivazioni in negozio. Vodafone presenta offerte personalizzate attraverso una serie di canali, tra cui i negozi Vodafone, gli SMS promozionali, la sezione Offerte per te dell’app, le linee IVR e il sito web ufficiale dell’operatore.

Vodafone, ecco le nuove promozioni

Per rendere le cose ancora più semplici, Vodafone ha reso disponibile l’offerta Infinito 12 mesi gratis tramite l’app My Vodafone. Gli utenti idonei riceveranno un messaggio sull’app che promuove l’entusiasmante possibilità di godere di un anno senza vincoli. I clienti non devono recarsi in un negozio fisico per usufruire di questa promozione.

I clienti possono usufruire di minuti di chiamate illimitate verso qualsiasi numero fisso o mobile italiano, messaggi di testo illimitati verso qualsiasi numero italiano e uso illimitato di Internet sulla rete 4G LTE ad alta velocità di Vodafone in tutta Italia con Infinito 12 mesi gratis. L’offerta non prevede costi iniziali o continui e scade automaticamente dopo 12 mesi senza che il consumatore debba compiere ulteriori azioni.

Il piano Infinity 12 mesi gratis è accessibile attraverso molti Access Point Name (APN), tra cui mobile.vodafone.it, iphone.vodafone.it, wap.omnitel.it e web.omnitel.it. Questa offerta è disponibile anche sulla rete 5G di Vodafone, a seconda della copertura e della compatibilità del dispositivo.

I clienti devono rispettare tutte le leggi e i regolamenti pertinenti durante l’utilizzo dei servizi di conversazione, testo e dati illimitati di Vodafone, come specificato nei Termini e condizioni dell’azienda. Mentre il roaming in tutta l’Unione Europea è autorizzato alle stesse condizioni del paese d’origine, la quantità totale di dati disponibili per il roaming UE è definita dalla spesa di rinnovo del cliente e non è influenzata da questa offerta.

È importante notare che il passaggio all’offerta Infinity 12 mesi gratis non ha alcun effetto sul piano tariffario esistente del cliente, sull’offerta principale o sui servizi attivi collegati alla sua carta SIM o al suo numero di telefono. Lo sconto di questa offerta viene applicato in aggiunta al prezzo standard dell’offerta principale.

I clienti che non sono stati scelti per questa offerta dovrebbero evitare di contattare il Servizio Clienti tramite il 190 o l’assistente digitale TOBi, poiché l’offerta è disponibile solo per i clienti privati ricaricabili Vodafone esistenti che ricevono l’offerta direttamente nell’app. I clienti che hanno già un piano tariffario con minuti, SMS e navigazione dati illimitati, come ad esempio una delle offerte Infinito Special Edition, non hanno diritto allo sconto.