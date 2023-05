Il DualSense della Sony PlayStation 5 ha saputo rivoluzionare il mondo videoludico, proponendosi come una validissima alternativa al classico controller Xbox, di poco cambiato rispetto alle generazioni precedenti. Il suo prezzo è generalmente elevato, ma proprio in questi giorni è stato leggermente ridotto su Amazon.

Sony PS5, il controller DualSense è scontato su Amazon

La maggior parte dei bundle di vendita delle Sony PS5 include solamente un DualSense, per questo motivo gli utenti affidano ad Amazon la ricerca del controller aggiuntivo, che permetta loro di giocare tranquillamente con amici e partner. In questo periodo è possibile acquistare la variante Starlight Blue con una riduzione del 6% rispetto al listino originario, la spesa finale sarà di 70,22 euro, contro i 74,99 euro previsti.

Ciò che rende praticamente unico il DualSense di Sony PS5, non è tanto il design completamente ridisegnato e dal look molto simile alla console, quanto i grilletti adattivi presenti nella parte posteriore. Se implementati correttamente dagli sviluppatori, permettono di godere di un’esperienza completamente nuova e diversa rispetto al passato, irrigidendosi nel momento in cui viene teso un arco, oppure quando il giocatore deve premere il freno di un’auto, permettendo così di raggiungere una sorta di connessione tra l’azione compiuta ed il controller stesso.

Al momento attuale la colorazione descritta è l’unica in promozione, ma è bene sapere che ne esistono davvero molte altre: Cosmic Red, Galactic Purple, Midnight Black o Nova Pink.