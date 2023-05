Whatsapp, lo spaventoso trucco per comunicare senza aggiungere un contatto in rubrica

A tutti noi è capitato di voler inviare un messaggio a qualcuno su WhatsApp, magari per una singola volta, e di dover necessariamente aggiungere il suo numero alla nostra rubrica. Questa procedura può sembrare tediosa, ma ci sono modi per aggirarla. In questa guida, scoprirai tre metodi diversi per superare questo limite e inviare messaggi su WhatsApp senza dover aggiungere il numero del destinatario nella tua rubrica.

Sfrutta il potere del link wa.me

WhatsApp offre uno strumento utile, ma forse poco conosciuto, che ti consente di avviare una conversazione con qualcuno di cui hai il numero di telefono (purché sia un utente WhatsApp). Devi semplicemente aprire un browser e digitare “https://wa.me/numero“, sostituendo “numero” con il numero di telefono della persona che desideri contattare. Una volta fatto, apparirà una pagina bianca con un pulsante verde che ti permetterà di iniziare una conversazione senza passare dalla rubrica. Ecco la pagina di assistenza ufficiale di WhatsApp per ulteriori dettagli.

Fai uso di applicazioni di terze parti

Se trovi il primo metodo un po’ complicato o lento, potresti provare a utilizzare un’app di terze parti per velocizzare il processo. Esistono diverse applicazioni che fanno tutto il lavoro per te: inserisci semplicemente il numero da contattare e inizierai una conversazione con pochi clic. Tra le varie opzioni, ti consigliamo Click to chat (la più leggera, senza pubblicità né permessi richiesti), Direct Message for WhatsApp e Easy Message.

Sfrutta le azioni rapide dalla selezione del testo su Android

Il terzo metodo è probabilmente il più comodo e pratico, ma purtroppo è al momento disponibile solo su dispositivi con Android stock. Parliamo delle azioni rapide che diventano disponibili una volta selezionato un numero di telefono. Se hai un Google Pixel, ad esempio, cliccando sui tre puntini vedrai opzioni aggiuntive, tra cui l’invio di messaggi (e chiamate) WhatsApp. Altrimenti, vedrai solo altre opzioni, come l’invio di un SMS.

Finché questa funzione non sarà disponibile su tutti i dispositivi Android, speriamo che WhatsApp introduca la possibilità di inserire un numero e iniziare una conversazione, proprio come si fa con gli SMS.

Conclusione

In attesa che WhatsApp implementi la funzionalità di inviare messaggi direttamente, come avviene con gli SMS, questi metodi ci offrono delle valide alternative. Che tu scelga di utilizzare il link wa.me, un’app di terze parti o le azioni rapide di Android, ognuno di questi metodi ti permette di bypassare la necessità di aggiungere i numeri di telefono alla tua rubrica.

H3: Parola finale

Mentre la comodità degli SMS è insuperabile, con un po’ di astuzia possiamo sfruttare al meglio anche WhatsApp. Speriamo che questa guida ti sia stata utile per inviare messaggi su WhatsApp senza dover aggiungere numeri in rubrica. Se hai altri suggerimenti o metodi, non esitare a condividerli nei commenti!