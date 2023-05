Le sorprese in casa di ho Mobile non sono ancora finite. Giusto ieri, vi avevano parlato dell’arrivo di tre nuove offerte mobile a basso costo e con fino a 200 GB di traffico dati per navigare. Nel corso delle ultime ore, però, l’operatore telefonico virtuale ha deciso di proporre la sua offerta solo dati ad un prezzo ancora più scontato. Vediamo qui di seguito i dettagli.

ho Mobile, continuano le sorprese: offerta solo dati ad un prezzo super scontato

Nel corso delle ultime ore il noto operatore telefonico virtuale di Vodafone ha deciso di fare un’altra strepitosa sorpresa ai suoi clienti. Al momento, sarà infatti possibile attivare l’offerta solo dati di ho Mobile ad un prezzo ancora più conveniente.

Nello specifico, si tratta dell’offerta solo dati denominata ho. 300 Giga. Quest’ultima, solitamente, ha un costo di 15,99 euro al mese e 3 ,99 euro di costo di attivazione. Ora, però, l’offerta sarà attivabile per chi è già cliente dell’operatore ad un prezzo scontato di 13,99 euro. Si tratta quindi di uno sconto di 2 euro sul costo mensile di questa offerta e sarà valido fino a quanto gli utenti avranno un’offerta attiva.

L’offerta ho. 300 Giga, in particolare, offre ogni mese fino a 300 GB di traffico dati validi per navigare con connettività 2G e 4G fino a 60 Mbps in download e 60 Mbps in upload. Insomma, si tratta di un’occasione imperdibile per tutti coloro che stanno cercando un’offerta solo dati. Ricordiamo che giusto ieri l’operatore ha reso disponibili tre nuove offerte di rete mobile ultra convenienti e con tanti giga per navigare.