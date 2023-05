In queste ultime ore il noto operatore telefonico virtuale ho Mobile ha deciso di rendere disponibili ben tre nuove offerte davvero sorprendenti, a basso costo e con tanti giga per navigare. Tra queste, stupisce in primis l’offerta mobile denominata ho. 9,99 200 Giga dato che, come suggerisce anche il nome, include ogni mese fino a 200 GB di traffico dati. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

ho Mobile, arrivano tre nuove offerte mobile super convenienti con fino a 200 GB

Sono da poco disponibili tre nuove offerte del noto operatore telefonico virtuale di casa Vodafone. Queste tre saranno attivabili da tutti gli utenti che richiederanno la portabilità del proprio numero dai seguenti operatori telefonici: Iliad, Fastweb, PosteMobile (anche ESP), CoopVoce, Daily Telecom, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, LycaMobile, MUND_GSM, NTMobile, NV Mobile, NoiTel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, Withu, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Elite Mobile, Italia Power e Conexo Technologies, DigiMobil, Enegan e Feder Mobile.

La prima di queste offerte è ho. 9,99 200 Giga. Come già accennato in apertura, questa offerta include fino a 200 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo è di 9,99 euro al mese.

La seconda offerta proposta da ho Mobile è ho. 7,99 150 Giga. In questo caso, gli utenti avranno a disposizione fino a 150 GB di traffico dati e sempre minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti. Il costo in questo caso è di 7,99 euro al mese. C’è infine l’offerta mobile denominata ho. 6,99 100 GB. Con questa offerta, ad un costo di 6,99 euro al mese, gli utenti avranno a disposizione 100 GB per navigare e sempre minuti ed SMS senza limiti verso tutti i numeri.