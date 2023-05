sponsor

TIM sembra avere problemi nell’attivazione delle linee in FTTH e grazie alla segnalazione di una società siamo stati in grado di far luce non solo sulle difficoltà dovete all’infrastruttura della società telefonica ma anche sulla poca professionalità dei tecnici che dopo 6 mesi non sono riusciti a collegare correttamente una linea in fibra richiesta anche con il Bonus Connettività Partite Iva.

Cos’è il Bonus Connettività Partite Iva

Il Governo italiano ha recentemente introdotto il Bonus Connettività Partite IVA, una misura di sostegno alle imprese che si trovano ad affrontare le sfide imposte dalla trasformazione digitale. Questo bonus mira a ridurre il divario tecnologico e a promuovere l’adozione di soluzioni innovative in un contesto in cui la connettività è diventata un elemento cruciale per il successo delle aziende.

Il Bonus Connettività Partite IVA consiste in un contributo economico destinato a coprire parte delle spese sostenute dalle imprese per migliorare la loro infrastruttura di connessione e per l’adozione di soluzioni tecnologiche all’avanguardia. I beneficiari di questo bonus sono le imprese con Partita IVA residenti in Italia, comprese le micro, piccole e medie imprese (PMI).

Il caso della società e della mancata attivazione della linea

Arrivata la segnalazione in redazione della società di Roma che per privacy chiameremo Tech ci siamo subito messi ad indagare su una vicenda che ha dell’incredibile. Dopo che la stessa società richiede l’attivazione della linea viene fatta dalla società TIM un contratto per una linea in FTTH attivabile e viene garantita la sua messa in funzione entro 15/20 giorni dal contratto.

Dicembre 2022

Un tecnico di una società esterna fissa un appuntamento con la società per l’attivazione della linea e una volta fatto in sopralluogo si accorge che i tecnici che avevano passato i fili primari e fatti i lavori per la fibra avevano dimenticato di collegare l’illuminatore, quindi non era presente il segnale e quindi impossibile attivare il servizio. Viene aperta una segnalazione anche se in questo passaggio viene messa in luce come tecnici specializzati nei lavori in fibra che dovrebbero aver effettuato di dovuti controlli di corretto cablaggio abbiano omesso i test.

Gennaio – Maggio 2023

La società riceve altri interventi tecnici tra il mese di Gennaio e Maggio e qui inizia il calvario vero e proprio. Dopo diversi mesi una squadra TIM riesce a collegare la centralina e quindi “illuminatore” ma peccato che l’incompetenza dei tecnici c’è un errore di cablaggio e quindi i cavi vengono collegati ad un’altra centrale quindi il tecnico della società esterna una volta effettuato il collegamento dichiara l’impossibilità dell’attivazione. Passano altri giorni e il guasto sembra risolto ma il tecnico una volta arrivato nuovamente per il collegamento si accorge che la squadra ha nuovamente scollegato i cavi. Dopo 6 mesi il collegamento in FTTH è impossibile.

Un grave danno soprattutto per una società che con internet ci lavora e dopo aver aderito al Bonus Connettività Partite IVA si ritrova senza connessione. Tim forse è il caso di scegliere tecnici qualificati anche per evitare che i poveri tecnici di società esterne debbano perdere il loro tempo per fare interventi inutili?